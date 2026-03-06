Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton

Όσα είπε πρόσφατα η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου/ βίντεο Happy Day

Τα παστέλ χρώματα είναι must κάθε άνοιξη και η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται πως έχει ήδη μπει σε ανοιξιάτικο mood. Η ηθοποιός απαθανατίστηκε στο κέντρο της Αθήνας με σιέλ σύνολο κι «έκλεψε» τα βλέμματα με το look της.

Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton/ NDP

Eιδικότερα, φόρεσε wide leg ψηλόμεσο παντελόνι σε σιέλ απόχρωση και oversized crop jacket, στην ίδια απόχρωση. Το σύνολό της συνδύασε με λευκό ζιβάγκο.

Τo statement κομμάτι όμως, στην εμφάνισή της είναι η τσάντα. Είναι denim με το μονόγραμμα Louis Vuitton και δερμάτινες ταμπά λεπτομέρειες. Προέρχεται από τη σειρά Monogram Denim που κυκλοφόρησε ο οίκος το 2005-2006 και καθώς δεν παράγεται πια, θεωρείται συλλεκτικό vintage κομμάτι.

Τέλος, να αναφέρουμε και την εξαιρετικά καλή διάθεση της ηθοποιού και επιχειρηματία, όπως φαίνεται να έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες.

Και πώς να μην είναι ευδιάθετη και χαρούμενη, αφού σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η τελετή θα γίνει στην Πάρο. Θα προηγηθεί beach party και θα ακολουθήσει wedding party.