Αθηνά Οικονομάκου: Έκοψε αφέλειες και με νέο hair look πέταξε για Μιλάνο!

Η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συναντσάκη έφτιαξαν βαλίτσες και ταξίδεψαν για το Μιλάνο για επαγγελματικούς λόγους.

Η ηθοποιός αποφάσισε να ανενεώσει το hair look της κι έκοψε αφέλειες. «Έτσι μου ήρθε, πάνω στην τρέλα και άλλαξα τα μαλλιά μου. Με είδε ο Μπρούνο, δε θέλω να του κάνω έτσι εκπλήξεις να μη με αναγνωρίσει και πάει πουθενά αλλού και χάσουμε τον γαμπρό», δήλωσε στο Πρωινό και τον Γρηγόρη Μπάκα, που τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η Μαίρη Συνατσάκη από τη μεριά της αποκάλυψε ότι δεν έχει συνηθίσει να αφήνει την κόρη της και να ταξιδεύει για δουλειά. Όπως εξομολογήθηκε: «Δεν έχω συνηθίσει να την αφήνω πίσω. Τώρα μπαίνω σιγά σιγά σε αυτό, που πρέπει να το κάνω, δηλαδή, το θεωρώ και υγιές, αλλά ακόμα δεν είμαι εκεί».

Όσον αφορά στην Αθηνά Οικονομάκου και τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας είπε: «Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Οι φίλες μου είναι πολύ καλά και χαίρομαι για εκείνες πολύ όταν τις βλέπω έτσι. Η Αθηνά είναι μία πολύ δυνατή γυναίκα, που ξέρει πολύ καλά τι της γίνεται και είναι βράχος και για τον εαυτό της και για τα παιδιά της και για τους γύρω της. Προσωπικά θεωρώ ότι η δουλειά που έχει κάνει μέσα της, έχει αποδώσει φουλ».

Πριν από λίγες ημέρες, η Αθηνά Οικονομάκου και η Μαίρη Συνατσάκη μαζί με τις συνεργάτιδές τους, ταξίδεψαν στο Παρίσι, συνδυάζοντας δουλειά και διασκέδαση / Φωτογραφία: Instagram.com

Πριν από λίγες ημέρες οι δύο συνεργάτιδες ταξίδεψαν στο Παρίσι για επαγγελματικό σκοπό και μοιράστηκαν με τους followers τους όμορφες στιγμές από την «πόλη του φωτός».

Ενθουσιασμένες με το ταξίδι τους, μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από την Πόλη του Φωτός μέσα από τα προσωπικά τους social media.

Η Αθηνά Οικονομάκου / Φωτογραφία: Instagram.com