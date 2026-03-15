Πύραυλος Σετζίλ: Tα χαρακτηριστικά του πιο εξελιγμένου όπλου στο οπλοστάσιο του Ιράν/ ρεπορτάζ Δέσποινας Μανδελενάκη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιστρατεύουν για πρώτη φορά το βαρύ πυροβολικό των πυραύλων τους. Το Ιράν εκτοξεύει τον πύραυλο- φόβητρο «Σετζίλ», στέλνοντας μήνυμα ισχύος στο Τελ Αβίβ.

Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»

Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο όπλο στο οπλοστάσιό του. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιεί στερεά καύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος για εκτόξευση σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς να δίνει χρόνο προειδοποίησης στα ραντάρ, όπως μετέδωσε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η δημοσιογράφος Δέσποινα Μανδελενάκη.

Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»

Το βεληνεκές του ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα. Μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε σημείο του Ισραήλ με τρομακτική ταχύτητα. Αναπτύσσει ταχύτητα 12 φορές μεγαλύτερη από τον ήχο, γεγονός που κάνει την αναχαίτισή του εξαιρετικά δύσκολη.

Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»

Ήδη, οι ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για τους πρώτους τραυματίες στο κεντρικό Ισραήλ από αυτό το νέο κύμα επιθέσεων.

Κουβέιτ: Χτύπημα με drones σε στρατιωτική βάση ΗΠΑ- Ιταλίας

Ιρανικά drones χτύπησαν τη στρατηγική βάση Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ, στοχεύοντας δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ιταλίας.

Οι στρατιώτες πρόλαβαν να καταφύγουν σε καταφύγια και είναι όλοι καλά, όμως το πλήγμα είναι σοβαρό. Ένα ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Κουβέιτ: Χτύπημα με drones σε στρατιωτική βάση ΗΠΑ- Ιταλίας

Παρά τις απώλειες, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, διεμήνυσε πως οι δυτικές δυνάμεις δε θα υποχωρήσουν και οι αποστολές στην περιοχή συνεχίζονται κανονικά.

