MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food;

Το πιάτο που ξεχώρισε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Athens Street Food Festival, οι μπριγάδες του MasterChef 2026 διαγωνίστηκαν σε ομαδική δοκιμασία με πιάτα street food από ψάρια και θαλασσινά.
  • Η Μπλε μπριγάδα κέρδισε με το burger μπακαλιάρου, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως το πιο ολοκληρωμένο πιάτο της βραδιάς.
  • Τα tacos και των δύο ομάδων έλαβαν ανάμεικτες κριτικές για γεύσεις και ισορροπία.
  • Η Μπλε μπριγάδα συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους από 72 καλεσμένους και αναδείχθηκε νικήτρια.
  • Η νίκη εξασφαλίζει στα μέλη της Μπλε μπριγάδας ασφάλεια από τη Δοκιμασία Αποχώρησης.

Σε μια απαιτητική και άκρως δημιουργική και γευστική ομαδική δοκιμασία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Street Food Festival, οι δύο μπριγάδες του MasterChef 2026 κλήθηκαν να δημιουργήσουν τρία πιάτα street food με ψάρια και θαλασσινά, λόγω της εβδομάδας θάλασσας: burger, tacos και hot dog.

Δες το MasterChef

Η αποψινή δοκιμασία εξελίχθηκε σε μια πραγματική γαστρονομική «μάχη» υψηλού επιπέδου, με τους καλεσμένους –επαγγελματίες μάγειρες από κορυφαία εστιατόρια– να δοκιμάζουν και να αξιολογούν τις προσπάθειες των παικτών!

Το πιάτο που ξεχώρισε

Αν και και οι δύο μπριγάδες του MasterChef παρουσίασαν ενδιαφέρουσες προτάσεις, ένα πιάτο ήταν αυτό που έκλεψε την παράσταση: το burger μπακαλιάρου της Μπλε μπριγάδας.

burger

To burger μπακαλιάρου της Μπλε μπριγάδας

Οι κριτές και οι καλεσμένοι το χαρακτήρισαν «ξεκάθαρο γευστικά», «ισορροπημένο» και συνολικά το πιο ολοκληρωμένο πιάτο της βραδιάς, με αρκετούς να το αναφέρουν ως το απόλυτο highlight της δοκιμασίας.

Οι εντυπώσεις από τα μενού των μπριγάδων

Το tacos και των δύο ομάδων απέσπασε ανάμεικτες κριτικές, με τους κριτές να σημειώνουν πως υπήρχαν έντονες γεύσεις αλλά και κάποιες αστοχίες στην ισορροπία και την υφή.

Στα hot dog, η Μπλε μπριγάδα δίχασε με τη χρήση χταποδιού. Κάποιοι το βρήκαν ενδιαφέρον γευστικά, ενώ σε άλλους δεν άρεσε και τόσο. Αντίστοιχα, η Κόκκινη μπριγάδα κέρδισε θετικά σχόλια για πιο «καθαρές» και οικείες γεύσεις.

Η τελική απόφαση

Μετά τη δοκιμή όλων των πιάτων και την ψήφο των 72 καλεσμένων, το τοπίο «ξεθόλωσε»: η Μπλε μπριγάδα συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους και αναδείχθηκε νικήτρια της ομαδικής δοκιμασίας.

Η νίκη αυτή εξασφαλίζει στα μέλη της Μπλε μπριγάδας ασφάλεια από τη Δοκιμασία Αποχώρησης, δίνοντάς τους σημαντικό προβάδισμα στη συνέχεια του διαγωνισμού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top