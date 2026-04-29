Επιχείρηση της αστυνομίας για τον 20χρονο που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι / Βίντεο Ερτ

Ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο 20χρονος φοιτητής που απειλούσε να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Ερτ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και άνδρες της ΟΠΚΕ, ανέβηκαν στο διαμέρισμα μαζί με κλειδαρά, προκειμένου να καταφέρουν να μπουν στον χώρο. Στο σημείο βρίσκονταν ήδη διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να πείσουν τον νεαρό να συνεργαστεί και να δεχτεί βοήθεια.

Παράλληλα, στο κτίριο ανέβηκαν και πυροσβέστες, ενώ υπήρχε συνεχής κινητικότητα στον τρίτο όροφο, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα.

Ο 20χρονος πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι και ζητούσε επίμονα να μιλήσει με ψυχολόγο

Βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν η ασφαλής προσέγγιση του 20χρονου και η παροχή της απαραίτητης βοήθειας. Προσπάθησαν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από τον χώρο και να διασφαλίσουν την ψυχική του υγεία, καθώς ο ίδιος ζητούσε την παρουσία ψυχολόγου.

Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος πετούσε αντικείμενα και απειλούσε

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 20χρονος φοιτητής κλείστηκε στο διαμέρισμά του επί της οδού Κασσάνδρου και άρχισε να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, όπως καρέκλες και τραπεζάκια.

Η οδός Κασσάνδρου αποκλείστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και παρέμεινε κλειστή μέχρι το πέρας της επιχείρησης.

Ο 20χρονος απειλούσε να πέσει στο κενό και ζητούσε επανειλημμένα να συνομιλήσει με ψυχολόγο, ενώ ήρθε σε επικοινωνία με τον αστυνομικό διαπραγματευτή, ο οποίος παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή έξω από την πόρτα του διαμερίσματος τους.

Στο σημείο μετέβησαν και συμφοιτητές του προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο φοιτητής ζητούσε από φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».

Στην πόλη βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, ενώ οι γονείς του ειδοποιήθηκαν και ταξίδεψαν από την Εύβοια όπου διαμένουν.