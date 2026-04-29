«Φέρτε μου ψυχολόγο. Πείτε μαζί μου το Πάτερ Ημών», φώναζε ο 20χρονος

Η επιχείρηση της ΟΠΚΕ στο διαμέρισμα του φοιτητή στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Επιχείρηση της αστυνομίας για τον 20χρονο που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ολοκληρώθηκε αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για 20χρονο φοιτητή που απειλούσε να πέσει από το μπαλκόνι.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές προσπάθησαν να πείσουν τον νεαρό να δεχτεί βοήθεια.
  • Ο φοιτητής ζητούσε την παρουσία ψυχολόγου και επικοινωνούσε με αστυνομικό διαπραγματευτή.
  • Η οδός Κασσάνδρου αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ παρόντες ήταν και συμφοιτητές του.
  • Οι γονείς του ειδοποιήθηκαν και ταξίδεψαν από την Εύβοια για να τον υποστηρίξουν.

Ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο 20χρονος φοιτητής που απειλούσε να πέσει στο κενό.  

Θεσσαλονίκη: Φοιτητής απειλεί να πέσει από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Ερτ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και άνδρες της ΟΠΚΕ, ανέβηκαν στο διαμέρισμα μαζί με κλειδαρά, προκειμένου να καταφέρουν να μπουν στον χώρο. Στο σημείο βρίσκονταν ήδη διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να πείσουν τον νεαρό να συνεργαστεί και να δεχτεί βοήθεια. 

Παράλληλα, στο κτίριο ανέβηκαν και πυροσβέστες, ενώ υπήρχε συνεχής κινητικότητα στον τρίτο όροφο, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα.

Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος που απειλούσε να πέσει στο κενό

Ο 20χρονος πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι και ζητούσε επίμονα να μιλήσει με ψυχολόγο / Φωτογραφία Intime (Aλέξανδρος Αβραμίδης) 

Βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν η ασφαλής προσέγγιση του 20χρονου και η παροχή της απαραίτητης βοήθειας. Προσπάθησαν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από τον χώρο και να διασφαλίσουν την ψυχική του υγεία, καθώς ο ίδιος ζητούσε την παρουσία ψυχολόγου.  

Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος πετούσε αντικείμενα και απειλούσε 

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 20χρονος φοιτητής κλείστηκε στο διαμέρισμά του επί της οδού Κασσάνδρου και άρχισε να πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, όπως καρέκλες και τραπεζάκια.

Η οδός Κασσάνδρου αποκλείστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και παρέμεινε κλειστή μέχρι το πέρας της επιχείρησης. 

Ο 20χρονος απειλούσε να πέσει στο κενό και ζητούσε επανειλημμένα να συνομιλήσει με ψυχολόγο, ενώ ήρθε σε επικοινωνία με τον αστυνομικό διαπραγματευτή, ο οποίος παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή έξω από την πόρτα του διαμερίσματος τους.  

20χρονος φοιτητής στη Θεσσαλονίκη απειλούσε να πέσει στο κενό και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο

Η οδός Κασσάνδρου αποκλείστηκε μέχρι το πέρας της αστυνομικής επιχείρησης / Φωτογραφία Intime (Aλέξανδρος Αβραμίδης)

Στο σημείο μετέβησαν και συμφοιτητές του προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο φοιτητής ζητούσε από φίλους του να προσευχηθούν μαζί του λέγοντας το «Πάτερ ημών».  

Στην πόλη βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, ενώ οι γονείς του ειδοποιήθηκαν και ταξίδεψαν από την Εύβοια όπου διαμένουν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
20ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top