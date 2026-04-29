FIAT 500 Hybrid: Δείτε αναλυτικά τις τιμές στην Ελλάδα

Η νέα γενιά του FIAT 500 Hybrid ξεκίνησε να διατίθεται στην Ελληνική αγορά, διευρύνοντας ουσιαστικά την γκάμα που μέχρι σήμερα είχε μόνο αμιγώς ηλεκτρική εκπροσώπηση. Αισθητικά, η νέα έκδοση διαφοροποιείται από την ηλεκτρική χάρη στον αεραγωγό στον εμπρός προφυλακτήρα και το logo “Hybrid” στην πίσω πόρτα.Το 500 Hybrid κινείται από υβριδικό κινητήρα 1,0 lt με ισχύ 65 HP, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Stop&Start. Έτσι, το πιο εμβληματικό σε design αυτοκίνητο πόλης αποκτά ένα νέο σύστημα κίνησης που επιτυγχάνει μέγιστη οικονομία βενζίνης χωρίς πολύπλοκη τεχνολογία.

Η εισαγωγική τιμή είναι €19.213 για το επίπεδο εξοπλισμού Pop που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, κλιματισμό, αισθητήρα φωτός, φώτα ημέρας LED, ζάντες 15” και βάση smartphone στο ταμπλό. Για το Icon η τιμή είναι €20.713 διαθέτοντας επιπλέον infotainment με οθόνη 10,25” και συμβατότητα με Apple CarPlay/Android Auto, Connected services, ζάντες αλουμινίου 16”, αυτόματο κλιματισμό και αισθητήρα βροχής.

Το κορυφαίο la Prima των €22.713 προσθέτει κάμερα οπισθοπορείας και περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, ζάντες αλουμινίου 17”, LED προβολείς με αυτόματη ενεργοποίηση, διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου, θέρμανση στο παρμπρίζ και τα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, σκούρα φιμέ πίσω κρύσταλλα, είσοδο χωρίς κλειδί, premium καθίσματα από τεχνόδερμα, διαιρούμενο (50/50) και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα καθώς και κεντρικό υποβραχιόνιο.

Το αμιγώς ηλεκτρικό 500e διατίθεται στα ίδια επίπεδα εξοπλισμού, με τιμή 27.223 για το Pop, €28.223 για το Icon και €30.223 για το la Prima (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης).Τόσο το 500 Hybrid όσο και το 500e διατίθενται με Hatchback και Cabrio (+€2.000) αμάξωμα, σε εφτά χρωματικές επιλογές: Ice White, Passion Red, Onyx Black, Sun of Italy, Torino Blue, Rose Gold και Ocean Green. Επιπλέον το 500e είναι διαθέσιμο και με το πρακτικό 3+1 αμάξωμα που έχει μια επιπλέον πόρτα στην δεξιά πλευρά, επιλογή που για το Hybrid θα ενεργοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά.

Κοινή για τις δύο εκδόσεις είναι επίσης η 5ετής κάλυψη εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και η ίσης διάρκειας οδική βοήθεια. Η μπαταρία υψηλής τάσης της ηλεκτρικής έκδοσης έχει 8ετή κάλυψη (ή 160.000 km).