Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 28 Απριλίου η Τόνια Σωτηροπούλου και οι φίλοι της ετοίμασαν ένα πάρτι- έκπληξη.

Η ηθοποιός την οποία πρωτογνωρίσαμε σε guest της στη σειρά « Αληθινοί Έρωτες» και αργότερα έπαιξε σε στο Skyfall το 2012 δίπλα στον Ντάνιελ Κρεγκ, καθόταν ανέμελη στο σαλόνι της, όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του σπιτιού της στο Μετς και μπήκαν μέσα οι φίλοι της. Κρατούσαν μία μεγάλη τούρτα και τραγουδούσαν το «Happy Birthday».

Η ηθοποιός συγκινήθηκε, και κάνοντας μία ευχή, έσβησε τα κεράκια της τούρτας. Έτσι έγινε 39 ετών. Τις εντυπώσεις έκλεψε η ευρύχωρη κουζίνα της, Το λευκό κυριαρχεί στον χώρο, όπως και οι ξύλινες επιφάνειες.

Η Τόνια Σωτηροπούλου είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή- τραγουδοποιό Κωστή Μαραβέγια από το 2021. Ο γάμος τους ήταν πολιτικός και έγινε στην Ύδρα.

Τόνια Σωτηροπούλου και Κωστής Μαραβέγιας/ φωτογραφία από NDP

Η ηθοποιός σε συνεντεύξεις της πάντα μιλάει με τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, αναφέροντας πως είναι ο άνθρωπος που τη στηρίζει σε κάθε της βήμα και πιστεύει σε εκείνη.

«Ήταν ο μόνος άνδρας που μπήκε στη ζωή μου και διεκδικούσε με ωραίο τρόπο τον χρόνο μου, με πάρα πολύ σεβασμό. Ένας άνθρωπο που πραγματικά με πιστεύει, με υποστηρίζει και θέλει να τα πηγαίνω καλά. Δεν είναι το πιο σύνηθες, όταν έχεις να κάνεις με έναν σύντροφο που είναι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό επάγγελμα, όπως είναι το δικό μας. Πρέπει ο άλλος να έχει κατανόηση. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές που έχουμε τις εντάσεις μας. Εννοείται ότι έχουμε τους καυγάδες μας», είχε δηλώσει η Τόνια Σωτηροπούλου σε προηγούμενη συνέντευξή της στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».