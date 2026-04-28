Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από επτά χρόνια - Η επίσημη ανακοίνωση

Νέα εποχή για τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Παπαδρόσος αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από επτά χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων.
  • Η Σία Κοσιώνη φαίνεται να παραμένει στον ΣΚΑΪ, παρά τις φήμες για αποχώρηση, μετά από εγγυήσεις του σταθμού.
  • Ο Κώστας Τσουρός θα συνεχίσει την εκπομπή του μέχρι το καλοκαίρι και θα συζητήσει για το μέλλον του με τον ΣΚΑΪ.
  • Ο ΣΚΑΪ προγραμματίζει ηχηρές μεταγραφές για την επόμενη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου.
  • Ο Σάκης Τανιμανίδης ετοιμάζεται για τα γυρίσματα του Dragons’ Den, που θα προβληθεί από τον ΣΚΑΪ.

Παρελθόν από τον ΣΚΑΪ αποτελεί ο Βασίλης Παπαδρόσος, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έμπειρο στέλεχος υπέβαλε την παραίτησή του στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, βάζοντας τέλος σε μια συνεργασία επτά ετών.

Το πρωί της Τρίτης 28/4, ο τηλεοπτικός σταθμός επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση το «διαζύγιο».

Οργιάζουν οι φήμες για τη Σία Κοσιώνη: Μένει ή φεύγει από τον ΣΚΑΪ;

Φεύγει από τον ΣΚΑΙ η Σία Κοσιώνη; Η αντίδρασή της on camera

Θετική κατάληξη φαίνεται πως θα έχουν και οι συζητήσεις του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη. Τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ανέφεραν ότι το χαμηλό lead-in που λάμβανε το δελτίο ειδήσεων δυσαρέστησε τη δημοσιογράφο και την έβαλε σε σκέψεις να τερματίσει τη συνεργασία της με τον σταθμό, μια συνεργασία που μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζώρτζια Συρίχα, η κρίση στη σχέση τους φαίνεται να έχει ξεπεραστεί, με τον ΣΚΑΪ να παρέχει εγγυήσεις στη Σία Κοσιώνη, προκειμένου να τη διατηρήσει στο δυναμικό του.

Τι θα γίνει με τον Κώστα Τσουρό; 

Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής σεζόν, ο Κώστας Τσουρός, θα συνεχίσει να κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές μέχρι τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, παρά τα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν για την εκπομπή του «Το 'χουμε». Ο παρουσιαστής αναμένεται να συζητήσει με τον ΣΚΑΪ για το τηλεοπτικό του μέλλον, καθώς διατηρεί ενεργό συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο. Επιθυμία του ίδιου είναι να συνεχίσει με κάτι ενημερωτικό, ωστόσο ο σταθμός κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Ο Σάκης Τανιμανίδης στο δυναμικό του ΣΚΑΪ

Τανιμανίδης: Η ρήξη με τον ΑΝΤ1 για τους Dragons και η μεταγραφή στον ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ έχει αρχίσει να «στήνει» σταδιακά το πρόγραμμά του για την επόμενη σεζόν, προχωρώντας σε ηχηρές μεταγραφές με στόχο την ενίσχυση του ψυχαγωγικού του τομέα. Μία εξ αυτών είναι το δίδυμο, Νάνσυ Ζαμπέτογλου - Θανάσης Αναγνωστόπουλος, που φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά στο να μετακομίσουν στο Φάληρο. Παράλληλα, ο Σάκης Τανιμανίδης ετοιμάζεται για τα γυρίσματα του Dragons’ Den στις αρχές Ιουνίου, τα δικαιώματα του οποίου εξασφάλισε το κανάλι.

 

 

