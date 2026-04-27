Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»

Όσα αποκάλυψε η καταξιωμένη ηθοποιός σε νέα της συνέντευξη

27.04.26 , 18:42 Παγκράτι: «Την έπιασε από τον λαιμό, τη χτυπούσε πάνω στα αυτοκίνητα»
27.04.26 , 18:15 Volvo Car Hellas: Παρούσα στο Delphi Economic Forum Χl
27.04.26 , 18:13 Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
27.04.26 , 17:58 Πάμε Θέατρο; Οι νέες θεατρικές πρεμιέρες που αξίζει να δείτε την άνοιξη!
27.04.26 , 17:56 Shrinkflation: Μικραίνουν οι συσκευασίες, ίδιες παραμένουν οι τιμές
27.04.26 , 17:35
27.04.26 , 17:33 Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς
27.04.26 , 17:25 Πανελλήνιες 2026: Η πιο κρίσιμη περίοδος πριν τις εξετάσεις
27.04.26 , 17:14 Το Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
27.04.26 , 17:09 Υποκλοπές: Όχι από Άρειο Πάγο στην ανάσυρση της υπόθεσης
27.04.26 , 16:59 Χαϊδάρι: Ευχάριστα νέα για τη 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου
27.04.26 , 16:48 Σοκ με Σλούκα, λίγο πριν αναχωρήσει για Ισπανία
27.04.26 , 16:48 Πολυχρονίδης: Αποκάλυψε ιστορίες παικτών που τον συγκίνησαν
27.04.26 , 16:40 Μιμή Ντενίση: Η νέα σικ εμφάνιση με την κόρη της Μαριτίνα στο πλευρό της
27.04.26 , 15:51 Γιάννης Πρετεντέρης: Στο θέατρο με τη σύζυγό του
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Βραδινή έξοδος για μαμά και κόρη
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Αργοστόλι: Κοκτέιλ ουσιών έδειξαν οι τοξικολογικές της Μυρτώς
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου μιλά για τη μητρότητα και την πρόκληση φροντίδας της κόρης της και της μητέρας της.
  • Αναφέρεται στην αμηχανία του να είναι γονιός του γονιού και στην παραμέληση που νιώθει η κόρη της.
  • Εξομολογείται τον φόβο της μήπως δεν γνωρίζει πραγματικά την κόρη της, παρατηρώντας τη δύναμή της στο εξωτερικό.
  • Έχει συγχωρέσει τη μητέρα της για τυχόν τραύματα και τονίζει την ανάγκη για φροντίδα στους γονείς.
  • Η αγάπη της προς την κόρη της είναι υπερβολική, με την κόρη της να ζητάει να σταματήσει να της λέει πόσο την αγαπά.

Στη πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Vogue, η Ελένη Ράντου εξομολογήθηκε ότι η μητρότητα έχει κάνει γι’ αυτήν έναν πλήρη κύκλο, καθώς πλέον καλείται να φροντίζει ταυτόχρονα το παιδί της αλλά και τη μητέρα της, η οποία έχει γίνει πιο εξαρτημένη κι από ένα παιδί.

Χαρακτήρισε τη συνθήκη του να γίνεται κανείς γονιός του γονιού του ως μια αμήχανη κι αφύσικη μορφή μητρότητας για την οποία δεν υπάρχει προετοιμασία, ενώ παραδέχτηκε πως η κόρη της νιώθει κάποιες φορές παραμελημένη, καθώς δεν έχει μάθει να μοιράζεται τη μητρική φροντίδα.

Αναφορικά με την επερχόμενη απώλεια της μητέρας της, εξήγησε ότι, παρόλο που δημιούργησε την παράστασή της ως ένα μέσο συμφιλίωσης με το τέλος, δεν το έχει καταφέρει ακόμα και αισθάνεται να καταρρακώνεται όσο πλησιάζει η στιγμή του αποχωρισμού. Σημείωσε μάλιστα πως η απλή επίγνωση ενός προβλήματος δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την επίλυσή του.

Παράλληλα, δήλωσε πως έχει συγχωρήσει τη μητέρα της για τυχόν τραύματα που της προκάλεσε άθελά της, τονίζοντας πως η ασθένειά της τής έδωσε την ευκαιρία να την κατανοήσει καλύτερα. Υποστήριξε ότι είναι άδικο να ζητάμε από τους γονείς να είναι παντοδύναμοι, καθώς οφείλουμε να τους αγαπάμε ως ανθρώπους που έχουν και εκείνοι ανάγκη να λαμβάνουν φροντίδα. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον πατέρα της, ανέφερε πως η στιγμή που εκείνος δεν γνώριζε κάτι την έκανε να τον απομυθοποιήσει, όμως πλέον αναγνωρίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ανθρώπινο από το να μην τα ξέρει κανείς όλα. 

Σχετικά με τη δική της κόρη, τη Νικολέττα που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η ηθοποιός ανέφερε πως παρατηρεί τη δύναμη και την ανθεκτικότητα που δείχνει ζώντας στο εξωτερικό, ενώ αναμετριέται με τον φόβο μήπως τελικά δεν τη γνωρίζει πραγματικά, καθώς οι γονείς συχνά κάνουν προβολές στα παιδιά τους. «Παρατηρώ ό,τι κάνει. Πόσο δυνατή και ανθεκτική είναι ζώντας στο εξωτερικό, και αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως δεν την ξέρω τελικά», δήλωσε.

Τέλος, εξήγησε πως ο ρόλος της ως μάνα καθορίστηκε από τα δικά της βιώματα κι επειδή η ίδια στερήθηκε την τρυφερότητα, επέλεξε να δώσει υπερβολική αγάπη στην κόρη της, σε τέτοιο βαθμό που εκείνη ήδη από την ηλικία των τριών ετών της ζητούσε να σταματήσει να της λέει πόσο την αγαπάει, αφού το θεωρούσε δεδομένο.

