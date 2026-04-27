Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»

Στη πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Vogue, η Ελένη Ράντου εξομολογήθηκε ότι η μητρότητα έχει κάνει γι’ αυτήν έναν πλήρη κύκλο, καθώς πλέον καλείται να φροντίζει ταυτόχρονα το παιδί της αλλά και τη μητέρα της, η οποία έχει γίνει πιο εξαρτημένη κι από ένα παιδί.

Χαρακτήρισε τη συνθήκη του να γίνεται κανείς γονιός του γονιού του ως μια αμήχανη κι αφύσικη μορφή μητρότητας για την οποία δεν υπάρχει προετοιμασία, ενώ παραδέχτηκε πως η κόρη της νιώθει κάποιες φορές παραμελημένη, καθώς δεν έχει μάθει να μοιράζεται τη μητρική φροντίδα.

Αναφορικά με την επερχόμενη απώλεια της μητέρας της, εξήγησε ότι, παρόλο που δημιούργησε την παράστασή της ως ένα μέσο συμφιλίωσης με το τέλος, δεν το έχει καταφέρει ακόμα και αισθάνεται να καταρρακώνεται όσο πλησιάζει η στιγμή του αποχωρισμού. Σημείωσε μάλιστα πως η απλή επίγνωση ενός προβλήματος δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την επίλυσή του.

Παράλληλα, δήλωσε πως έχει συγχωρήσει τη μητέρα της για τυχόν τραύματα που της προκάλεσε άθελά της, τονίζοντας πως η ασθένειά της τής έδωσε την ευκαιρία να την κατανοήσει καλύτερα. Υποστήριξε ότι είναι άδικο να ζητάμε από τους γονείς να είναι παντοδύναμοι, καθώς οφείλουμε να τους αγαπάμε ως ανθρώπους που έχουν και εκείνοι ανάγκη να λαμβάνουν φροντίδα. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον πατέρα της, ανέφερε πως η στιγμή που εκείνος δεν γνώριζε κάτι την έκανε να τον απομυθοποιήσει, όμως πλέον αναγνωρίζει πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ανθρώπινο από το να μην τα ξέρει κανείς όλα.

Σχετικά με τη δική της κόρη, τη Νικολέττα που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η ηθοποιός ανέφερε πως παρατηρεί τη δύναμη και την ανθεκτικότητα που δείχνει ζώντας στο εξωτερικό, ενώ αναμετριέται με τον φόβο μήπως τελικά δεν τη γνωρίζει πραγματικά, καθώς οι γονείς συχνά κάνουν προβολές στα παιδιά τους. «Παρατηρώ ό,τι κάνει. Πόσο δυνατή και ανθεκτική είναι ζώντας στο εξωτερικό, και αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως δεν την ξέρω τελικά», δήλωσε.

Τέλος, εξήγησε πως ο ρόλος της ως μάνα καθορίστηκε από τα δικά της βιώματα κι επειδή η ίδια στερήθηκε την τρυφερότητα, επέλεξε να δώσει υπερβολική αγάπη στην κόρη της, σε τέτοιο βαθμό που εκείνη ήδη από την ηλικία των τριών ετών της ζητούσε να σταματήσει να της λέει πόσο την αγαπάει, αφού το θεωρούσε δεδομένο.