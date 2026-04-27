Παγκράτι: «Την έπιασε από τον λαιμό, τη χτυπούσε πάνω στα αυτοκίνητα»

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό της 23χρονης στο Παγκράτι, μετά από διαπληκτισμό για μία θέση πάρκινγκ.

Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, δήλωσαν ότι ο δράστης έπιασε την 23χρονη από τον λαιμό, τη χτυπούσε με μανία πάνω στα αυτοκίνητα και την κλώτσησε στο πόδι, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να παρκάρει. Την ίδια στιγμή, άλλος οδηγός ήθελε να παρκάρει στο ίδιο σημείο, γεγονός που οδήγησε σε αντιπαράθεση για το ποιος έχει προτεραιότητα.

Στο σημείο βρισκόταν παρκαρισμένη και μία μοτοσικλέτα. Ο 56χρονος ιδιοκτήτης που μένει στην περιοχή, κατέβηκε από το διαμέρισμά του εκνευρισμένος και επιτέθηκε αρχικά λεκτικά στην 23χρονη. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και, όταν η νεαρή οδηγός κατέβηκε από το όχημά της, ο 56χρονος της επιτέθηκε βίαια.

Από την άγρια επίθεση, η 23χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι και τραυματισμούς στο πρόσωπο, ενώ κατέρρευσε στο σημείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με ομάδα της ΔΙΑΣ να φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο, ο δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Οι αρχές γνώριζαν τα στοιχεία και τη διεύθυνσή του, ενώ η 23χρονη προχώρησε σε μήνυση.

Ο 56χρονος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς όμως να εντοπιστεί. Το αυτόφωρο έληξε, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star