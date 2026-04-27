Ανδρουλάκης: 6 νέες μηνύσεις για τις υποκλοπές - Πρόταση για εξεταστική

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση των υποκλοπών παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τη σημερινή δημοσιοποίηση της πράξης του Αρείου Πάγου, με την οποία δεν ανασύρεται η υπόθεση μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε νέες νομικές και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και την ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την υπόθεση «σκοτεινή», ανακοινώνοντας την κατάθεση έξι νέων μηνύσεων, καθώς και την πρόθεση του κόμματός του να ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να μείνει στην εξουσία και εγώ θα κάνω τα πάντα για να ξαναγίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε.

Δριμεία κριτική Ανδρουλάκη στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη του προς τη Δικαιοσύνη έχει κλονιστεί, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο σεβασμός προς τους θεσμούς δεν αποκλείει την άσκηση κριτικής στις αποφάσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε την απόφαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου «προσβολή» και «υπονόμευση» του κύρους της Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για «κακοποίηση του αισθήματος δικαίου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «εκτροπή» και «απειλή», επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και όχι η εκ των προτέρων καταδίκη. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πτυχές της δικογραφίας, υποστήριξε ότι πρόσωπα-κλειδιά δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, τονίζοντας πως σε ενδεχόμενη εξεταστική επιτροπή το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει την πλήρη διαλεύκανση.

Ανδρουλάκης: Υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός

Εξαπολύοντας ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό στον οποίο απέδωσε την ευθύνη, υπογράμμισε ότι το ζήτημα αφορά το σύνολο της κοινωνίας και κάλεσε τους πολίτες να πάρουν θέση απέναντι, όπως είπε, «στην παρακμή». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα αίτημα για εξεταστική επιτροπή, απευθύνοντας κάλεσμα στήριξης προς τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επίσης ότι η υπόθεση θα αναδειχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «κρίσιμες για την ποιότητα της δημοκρατίας». Τέλος, κάλεσε τα πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί από το λογισμικό Predator να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, «τηρώντας τον όρκο τους απέναντι στην πατρίδα και τον ελληνικό λαό».

Απάντηση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη σε υψηλούς τόνους

Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ απάντησε εκ μέρους της Κυβέρνησης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε υψηλούς τόνους.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Ούτε δυο μέρες δεν πέρασαν από τότε που ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έλεγε στο Forum των Δελφών και μάλιστα με βαρύγδουπο τρόπο, ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών». Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος.

Κύριε Ανδρουλάκη, επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λειτουργού ο οποίος αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας.

Θυμίζω ότι, ακόμα και όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση εκμεταλλευόταν πολιτικά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου -η οποία έχει ήδη εφεσιβληθεί, κανείς από την Κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να την κρίνει αρνητικά και δημοσίως. Πολύ δε περισσότερο να επιτεθεί στον Πρωτοδίκη που την εξέδωσε.

Κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».