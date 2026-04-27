Οριστική λύση για τα ρυμουλκούμενα τρέιλερ χωρίς πινακίδες και άδεια

Τι λέει ο πανελλήνιος σύνδεσμος ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Π.Σ.ΙΚΤΕΟ) χαιρετίζει τη θεσμοθέτηση, μέσω του ν. 5290/2026- Άρθρο 14, ενός σαφούς και μόνιμου πλαισίου για τη νομιμοποίηση των οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέιλερ) και αντίστοιχα τα τρέιλερ ειδικού σκοπού, αυτά δηλαδή που είναι διαμορφωμένα για την μεταφορά σκαφών, τζετ σκι, μηχανών και ότι άλλο παρεμφερές, τα οποία έως σήμερα κυκλοφορούσαν με Ειδικά Σημειώματα Ρυμούλκησης (ΕΣΡ), χωρίς άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας.

Με τη νέα ρύθμιση δίνεται οριστική διέξοδος σε ένα χρόνιο και εκτεταμένο ζήτημα που αφορά πολύ μεγάλο αριθμό ρυμουλκούμενων οχημάτων σε όλη τη χώρα, εισάγοντας ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο για την απόκτηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας.

Για πρώτη φορά, τα ΚΤΕΟ εντάσσονται θεσμικά στη διαδικασία αυτή, μέσω της δυνατότητας διενέργειας ειδικού τεχνικού ελέγχου, συμβάλλοντας:

· στην επιβεβαίωση της τεχνικής καταλληλότητας των οχημάτων,

· στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας,

· και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ δηλώνει την πλήρη ετοιμότητα των μελών του σε όλη την επικράτεια να ανταποκριθούν άμεσα και με αξιοπιστία στις ανάγκες που δημιουργεί η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένεται η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας

του ειδικού τεχνικού ελέγχου των ρυμουλκούμενων οχημάτων από τα ΚΤΕΟ, στοιχείο κρίσιμο για την ενιαία και ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων χωρίς άδεια και πινακίδες απαγορεύεται, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

Βασικά στάδια της διαδικασίας

Σύμφωνα με τον νόμο οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 και των τρέιλερ ειδικού σκοπού, μπορούν να προχωρήσουν ως εξής:

→ Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (Ειδικό Σημείωμα Ρυμούλκησης – Ε.Σ.Ρ. και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία).

→ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 200€ (μέσω e-παράβολο).

→ Διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ.

→ Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

→ Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων.

Σημειώνεται ότι η ακριβής διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής θα εξειδικευτούν με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Έναρξη εφαρμογής

Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης τίθεται σε ισχύ την 30/4/2026, ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εφόσον προηγηθεί η έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Ο Κωνσταντίνος Βήκας, Προέδρος Π.Σ.ΙΚΤΕΟ

«Η νέα ρύθμιση δίνει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Τα ΚΤΕΟ, με τεχνογνωσία, υποδομές και πανελλαδική κάλυψη, είναι έτοιμα να υποστηρίξουν άμεσα και αποτελεσματικά τη μετάβαση των ιδιοκτητών τρέιλερ σε ένα πλήρως νόμιμο και ασφαλές καθεστώς κυκλοφορίας. Η ένταξη των ΚΤΕΟ στη διαδικασία αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας και ουσιαστικής ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.»

