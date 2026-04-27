Πάμε Θέατρο; Οι νέες θεατρικές πρεμιέρες που αξίζει να δείτε την άνοιξη!

Η θεατρική άνοιξη του 2026 φέρνει μαζί της ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, με νέες παραστάσεις που κινούνται από το σύγχρονο και τολμηρό μέχρι το κλασικό που επιστρέφει με φρέσκια ματιά. Αν αναζητάτε τι να δείτε στο θέατρο τους επόμενους μήνες, συγκεντρώσαμε έξι πρεμιέρες που ξεχωρίζουν και αξίζουν να μπουν στη λίστα σας.

«Bacon» της Sophie Swithinbank – Θέατρο Άνεσις

Από τις 17 Απριλίου, το σύγχρονο έργο «Bacon» της Sophie Swithinbank ανεβαίνει στο Θέατρο Άνεσις σε σκηνοθεσία Έμιλυ Λουίζου. Πρόκειται για μια ωμή και έντονα συναισθηματική ιστορία που εξερευνά τη δυναμική μιας σχέσης γεμάτης επιθυμία, εξάρτηση και συγκρούσεις. Με λόγο άμεσο και χωρίς φίλτρα, το έργο θίγει ζητήματα όπως η τοξική αρρενωπότητα, η σεξουαλική ταυτότητα και η βία, δημιουργώντας μια εμπειρία που δεν αφήνει τον θεατή αδιάφορο.

Παίζουν: Γιώργος Μπένος, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ

«Τζένη Τζένη» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μια από τις πιο αγαπημένες ελληνικές ιστορίες επιστρέφει από τις 23 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Η «Τζένη Τζένη» επανασυστήνεται μέσα από μια σύγχρονη και ποιητική προσέγγιση, διατηρώντας τη γοητεία του πρωτότυπου έργου, αλλά συνομιλώντας ταυτόχρονα με το σήμερα. Με ένα εντυπωσιακό καστ και έντονη σκηνική ενέργεια, η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη νοσταλγία.

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ

· Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

· Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος

· Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου

Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ

· Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης

· Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου

· Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ

· Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια

· Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

· Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας

· Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης

· Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη

Μπράβος, Παππάς, Εφοπλιστής :Θάνος Μαγκλάρας

«Ο δράκος μέσα μου» της Παρασκευής Ανεβλαβή – Θέατρο NOŪS

Στις 2 Μαΐου κάνει πρεμιέρα στο θέατρο NOŪS το έργο «Ο δράκος μέσα μου», βασισμένο σε μία από τις πιο σοκαριστικές αληθινές υποθέσεις στην Ελλάδα. Σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλλου, η παράσταση δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση ενός εγκλήματος, αλλά εστιάζει στο σκοτάδι της ανθρώπινης φύσης. Μέσα από μια σχεδόν εξομολογητική σκηνική προσέγγιση, ο θεατής καλείται να αναμετρηθεί με τον φόβο, τη βία και τη μνήμη.

Ηθοποιοί: Θανάσης Καφενταράκης , Βασιλεία Φουρλή

«Σε περιμένουμε καιρό» – Επί Κολωνώ

Η ομάδα Act 0 Theatre Ensemble παρουσιάζει από τις 7 Μαΐου στο Επί Κολωνώ το πρωτότυπο έργο «Σε περιμένουμε καιρό». Η παράσταση ακολουθεί μια ομάδα μαθητών που, έχοντας απορριφθεί από το εκπαιδευτικό σύστημα, αποφασίζουν να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες μάθησης. Με έντονα βιωματικά στοιχεία και νεανική ενέργεια, το έργο μιλά για την ανάγκη έκφρασης, την ταυτότητα και την αναζήτηση του ανήκειν.

Ερμηνεύουν: Χρυσάνθη Μαρκέτου, Βάσω Παγιοπούλου, Μαριάννα Παπαευθυμίου, Αφροδίτη Σαραντέα, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Αργύρης Βογιάρης, Αντώνης Καραστεργίου

«Σχέδιο Προμηθεύς» – Θέατρο Καλλιρρόης

Από τις 20 Απριλίου, το «Σχέδιο Προμηθεύς» του Γιώργου Αδαμαντιάδη παρουσιάζεται στο Θέατρο Καλλιρρόης, μεταφέροντας το κοινό στον Απρίλιο του 1967. Λίγο πριν από τη δικτατορία, μια ομάδα ανθρώπων έρχεται αντιμέτωπη με κρίσιμα ηθικά διλήμματα, όταν ανακαλύπτει στοιχεία για το επερχόμενο πραξικόπημα. Η παράσταση εξετάζει τα όρια της πολιτικής ευθύνης και θέτει το διαχρονικό ερώτημα: μπορεί η βία να αποτρέψει μια μεγαλύτερη καταστροφή;

Παίζουν: Γιώργος Χριστάκης, Ειρήνη Κατσινούλα, Κατερίνα Κυπραίου, Στέλιος Μοίρας,

Αλεξάν Σαριγιάν, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Κρίνα Δαλακλή

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Γιάννης Ζαφείρης, Γιώργος Αδαμαντιάδης, Ειρήνη Κατσινούλα,

Κείμενο: Γιώργος Αδαμαντιάδης

«ΑΜΛΕΤ (machine)» – Θέατρο Πορεία

Τέλος, στο Θέατρο Πορεία παρουσιάζεται το «ΑΜΛΕΤ (machine)», μια σύγχρονη δραματουργική σύνθεση που φέρνει σε διάλογο τον Σαίξπηρ με τον Χάινερ Μύλλερ. Σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου, η παράσταση προσεγγίζει τον Άμλετ ως ένα σύμβολο του σύγχρονου ανθρώπου, εγκλωβισμένου σε έναν κόσμο που καταρρέει. Με έντονα ερευνητική διάθεση, η παράσταση μετατρέπει το κλασικό έργο σε ένα πεδίο υπαρξιακής και πολιτικής αναμέτρησης.

Παίζουν:

Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, Aurora

Marion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης

Οι φετινές θεατρικές πρεμιέρες της άνοιξης αποδεικνύουν ότι η σκηνή παραμένει ζωντανή, ανήσυχη και βαθιά συνδεδεμένη με τα ερωτήματα της εποχής μας. Είτε προτιμάτε σύγχρονα έργα με κοινωνικό προβληματισμό είτε νέες προσεγγίσεις σε κλασικά κείμενα, αυτές οι έξι παραστάσεις αποτελούν μια εξαιρετική αφετηρία για τις θεατρικές σας εξόδους.