Το Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Στη μεγαλύτερη Γιορτή των λουλουδιών, στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, συμμετέχει για μια ακόμα χρονιά το Σωματείο «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», καλωσορίζοντας την Άνοιξη και χαρίζοντας ελπίδα και ζωή!

Η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς άνοιξε τις πύλες της στο Άλσος Κηφισιάς την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου 2026.

Στο πλευρό του Συλλόγου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σημαντικοί σύμμαχοι και υποστηρικτές, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Εκατοντάδες επισκέπτες επισκέφθηκαν το περίπτερο του Συλλόγου και έγιναν εθελοντές δότες με τον Ευάγγελο Τουρνά και τον Βασίλη Ξυπολυτά

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κύριος Βασίλης Ξυπολητάς, επισκέφθηκαν το περίπτερο του Σωματείου, την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στηρίζοντας με την παρουσία τους τον αγώνα για αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα.

Τα στελέχη του Συλλόγου Ειρήνη Σαμιώτη, Ανδρονίκη Σταματοπούλου και Έφη Βλάμη

Ανδρονίκη Σταματοπούλου, Χριστιάννα Φράγκου, Ινώ Κωνσταντοπούλου, Ειρήνη Σαμιώτη, Έφη Βλάμη

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Ευγενίδης, με την Ινώ Κωνσταντοπούλου και τη συμβατή δότρια Χριστιάννα Φράγκου

Κωστής Χατζηδάκης και Πόπη Καλαιτζή με την Ινώ Κωνσταντοπούλου και την Νούλη Μανώλη

Τους Υπουργούς και τον Δήμαρχο υποδέχτηκαν η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Ινώ Κωνσταντοπούλου, μαζί με την Αντιπρόεδρο του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ κυρία Νούλη Μανώλη και τους ευχαρίστησαν για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη.

Ινώ Κωνσταντοπούλου, Νούλη Μανώλη, Βασίλης Ξυπολυτάς, Ευάγγελος Τουρνάς

Η προσέλευση στο περίπτερο του Συλλόγου τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης ήταν πραγματικά συγκινητική, αφού εκατοντάδες επισκέπτες το επισκέφθηκαν προκειμένου να ενημερωθούν και να εγγραφούν εθελοντές δότες.

Το περίπτερο του Συλλόγου

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» από το 2018 συμμετέχει κάθε χρόνο στην ανοιξιάτικη αυτή διοργάνωση που αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό, αλλά και έναν σπουδαίο σύμμαχο στον αγώνα για την ενημέρωση και αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην χώρα μας.

Μέσα από την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, έχουν εγγραφεί περισσότεροι 1.500 εθελοντές δότες, εκ των οποίων οι 3 έχουν βρεθεί συμβατοί χαρίζοντας ελπίδα για ζωή στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.

Στελέχη και εθελοντές του Συλλόγου μας, μαζί με συμβατούς δότες αλλά και λήπτες μοσχευμάτων, θα βρίσκονται στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, προκειμένου να ενημερώνουν για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και να εγγράφουν νέους εθελοντές δότες!

Με ανοιξιάτικη διάθεση, υπέροχα χρώματα, μυρωδιές και εκπλήξεις σας περιμένουμε όλους στο περίπτερο του Συλλόγου μας, στην 72η Έκθεση Ανθοκομική Έκθεση να χαρίσουμε ελπίδα και να στείλουμε το πιο αισιόδοξο και δυνατό μήνυμα νίκης της ζωής!