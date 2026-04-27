Μιμή Ντενίση: Η νέα σικ εμφάνιση με την κόρη της Μαριτίνα στο πλευρό της

Στο Dionysos Zonars έγινε η συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή Έξοδος - Ο Δρόμος προς την Αθανασία, με τη Μιμή Ντενίση να υπογράφει τα κείμενα και τη σκηνοθεσία, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Η Μαριτίνα στην αγκαλιά της μαμάς της, Μιμής Ντενίση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Έξοδος - Ο Δρόμος προς την Αθανασία: Υπογράφει και πρωταγωνιστεί η Μιμή Ντενίση

Η παραγωγή αποτελεί ένα πρωτότυπο ορατόριο του συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ τα κείμενα προσεγγίζοντας το ιστορικό γεγονός ως μια βαθιά εσωτερική και βιωματική εμπειρία, μετατρέποντας τη μνήμη σε ζωντανό καλλιτεχνικό λόγο.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή των καλλιτεχνών που πλαισιώνουν την παραγωγή, καθώς τα τραγούδια ερμηνεύουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μάριος Φραγκούλης, ενώ συμμετέχει κι ο Γιάννης Διονυσίου. Παράλληλα, στη σκηνή θα βρίσκονται η Χορωδία Ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μέλη των χορωδιών και της θεατρικής ομάδας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός», καθώς και ο Ιστορικός Σύλλογος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιμή Ντενίση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Μιμή Ντενίση, Ανδρέας Κατσιγιάννης & Λίνα Δημοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τα κείμενα ερμηνεύουν επί σκηνής η Μιμή Ντενίση κα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Στη συνέντευξη τύπου βρέθηκαν επίσης η Άλκηστις Πρωτοψάλτη κι η δημοσιογράφος Μαίρη Αυγερινοπούλου, οι οποίες πόζαραν μαζί με τη Μιμή Ντενίση, με φόντο την Ακρόπολη.