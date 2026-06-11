Ηράκλειο: Ξέσπασαν σε κλάματα στα δικαστήρια οι συγγενείς του Δασκαλάκη

Βαριά κακουργηματική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βαριά κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση στους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Ηράκλειο.
  • Οι κατηγορούμενοι, αρχικά κατηγορούμενοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη, αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρότερες κατηγορίες.
  • Ο πατέρας φέρεται ως ηθικός αυτουργός, ενώ ο γιος και ο εργαζόμενος στη στάνη θεωρούνται φυσικοί αυτουργοί.
  • Το θύμα υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από χτυπήματα με κατσούνες.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ζήτησαν προθεσμία για απολογία.

Βαριά κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, άσκησε ο εισαγγελέας στους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του κοινοτάρχη, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο Ηράκλειο.  

Δολοφονία Δασκαλάκη: Tα στοιχεία που «έκαψαν» τους κατηγορούμενους

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Γωγώ Αποστολάκη, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο με συγγενείς του θύματος και των κατηγορουμένων να είναι από νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. 

Οι αστυνομικοί  οδήγησαν στον εισαγγελέα  τους συλληφθέντες από την πλαϊνή πόρτα του δικαστικού μεγάρου, κλείνοντας όλες τις εισόδους για λόγους ασφαλείας.  

Δολοφονία Δασκαλάκη

Ενώ είχαν αρχικά παραπεμφθεί με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση με τους συγγενείς του θύματος να ξεσπούν σε κλάματα.  

Αλέξανδρος Δασκαλάκης

Στον πατέρα αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτουργού, ενώ ο γιος και ο εργαζόμενος στη στάνη θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί. Αυτοί ήταν που σύμφωνα με τη δικογραφία χτύπησαν στο κεφάλι το θύμα με κατσούνες σε απόμερη αγροτική περιοχή στο Απεσωκάρι, προκαλώντας του βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.  

Και οι τρεις αρνήθηκαν κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται και ζήτησαν  προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.  

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