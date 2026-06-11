Βαριά κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, άσκησε ο εισαγγελέας στους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου του κοινοτάρχη, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο Ηράκλειο.

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Γωγώ Αποστολάκη, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο με συγγενείς του θύματος και των κατηγορουμένων να είναι από νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν στον εισαγγελέα τους συλληφθέντες από την πλαϊνή πόρτα του δικαστικού μεγάρου, κλείνοντας όλες τις εισόδους για λόγους ασφαλείας.

Ενώ είχαν αρχικά παραπεμφθεί με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση με τους συγγενείς του θύματος να ξεσπούν σε κλάματα.

Στον πατέρα αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτουργού, ενώ ο γιος και ο εργαζόμενος στη στάνη θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί. Αυτοί ήταν που σύμφωνα με τη δικογραφία χτύπησαν στο κεφάλι το θύμα με κατσούνες σε απόμερη αγροτική περιοχή στο Απεσωκάρι, προκαλώντας του βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Και οι τρεις αρνήθηκαν κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

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