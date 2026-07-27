Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια

Τρεις συλλήψεις - Το ωστικό κύμα έγινε αισθητό ως 5 χλμ μακριά

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας (27/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με έναν εργαζόμενο νεκρό και τέσσερις τραυματίες.
  • Το βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, που έγινε αισθητή σε απόσταση 4-5 χιλιομέτρων.
  • Τρεις συλλήψεις: ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της επιχείρησης, καθώς ερευνώνται οι συνθήκες ασφαλείας.
  • Η έκρηξη φαίνεται να σχετίζεται με εργασίες ηλεκτροκόλλησης κοντά σε παροχή προπανίου.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο λόγω φόβου νέας έκρηξης και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γύρω εκτάσεις.

Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως καταγράφεται στο βίντεο-ντοκουμέντο, η περιοχή μετατράπηκε σε κόλαση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των δημοσιογράφων του STAR, Βαγγέλη Γκούμα και Άρη Λάμπου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη φονική έκρηξη.

Κορινθία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Ένας νεκρός

Κόρινθος: Αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης 150 μέτρα από το εργοστάσιο 

Κόρινθος: Αποκλειστικό βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης 150 μέτρα από το εργοστάσιο 

Στο φως έρχεται συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το STAR ο Βαγγέλης Γκούμας από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης που βρίσκεται περίπου 150 μέτρα από το εργοστάσιο. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της ισχυρής έκρηξης, με τη δόνηση να είναι τόσο έντονη ώστε, όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, «νόμιζα ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα». Όπως ανέφερε, ολόκληρο το κτίριο σείστηκε από το ωστικό κύμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης και το ισχυρό ωστικό κύμα έγιναν αισθητά ακόμη και σε απόσταση 4 έως 5 χιλιομέτρων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σφοδρότητα του δυστυχήματος.

Κόρινθος: Τρεις συλλήψεις - Από ηλεκτροκόλληση προκλήθηκε η έκρηξη

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια

Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (27/7/2026)

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη, καθώς οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν εάν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, συνελήφθησαν και ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν επικεντρώσει την έρευνά τους στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να συνδέεται με εργασίες ηλεκτροκόλλησης που πραγματοποιούσε ο 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, η τραγωδία φαίνεται να συνδέεται με εργασίες ηλεκτροκόλλησης που πραγματοποιούσε ο 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι εργασίες εκτελούνταν σε πολύ μικρή απόσταση από παροχή προπανίου, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση δεξαμενής παραγωγής ξυδιού. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: είτε προκλήθηκε ανθρώπινο λάθος, με πιθανή πρόσκρουση στην παροχή αερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών, είτε υπήρχε διαρροή προπανίου στον χώρο, η οποία σε συνδυασμό με τις εργασίες ηλεκτροκόλλησης οδήγησε στη φονική έκρηξη. Και στις δύο περιπτώσεις, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κατά πόσο εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι εργασίες εκτελούνταν σε πολύ μικρή απόσταση από παροχή προπανίου, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση δεξαμενής παραγωγής ξυδιού.

Για αρκετές ώρες μετά το περιστατικό, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας παρέμειναν στο σημείο, ενώ είχε δημιουργηθεί εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας γύρω από το εργοστάσιο, καθώς υπήρχε φόβος νέας έκρηξης λόγω της εστίας που συνέχιζε να καίει.

Βίντεο - ντοκουμέντο: Το «μανιτάρι» της έκρηξης στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται το πύρινο μανιτάρι που προκάλεσε η έκρηξη στο εργοστάσιο. 

Το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο Οδυσσέας, που εργαζόταν εκείνη τη στιγμή, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ο θάνατός του είναι ακαριαίος. Τέσσερα άτομα τραυματίζονται ελαφρά και μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που πολλά μεταλλικά κομμάτια από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου εκτινάχθηκαν στα γύρω χωράφια. Στην περιοχή επικράτησε πανικός. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άτυχος Οδυσσέας εκτελούσε εργασίες σε δεξαμενή με ξύδι.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά και σε εκτάσεις δίπλα στο εργοστάσιο, οι οποίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.

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