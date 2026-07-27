Ένας νεκρός από την έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Έναν νέο άνθρωπο θρηνεί η Κορινθία, μετά την καταστροφική έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμίλια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στο εργοστάσιο βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις κατόρθωσαν να βγουν, ενώ ο πέμπτος, ένας 25χρονος εργαζόμενος, εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

«Το δυσάρεστο είναι ότι είχαμε ένα νέο άνθρωπο νεκρό και άλλοι τέσσερις που ήταν μέσα στην επιχείρηση διεσώθησαν. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν ούτε τραύματα», δήλωσε μιλώντας στο Mega ο δήμαρχος Κορίνθου Ν. Σταυρέλης.

«Ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός, πολύ δυσάρεστο, μια τρομερή έκρηξη, η οποία έφτασε να γίνει αντιληπτή πάνω από 10-15 χιλιόμετρα. Να φανταστείτε οι λαμαρίνες του εργοστασίου ξέφυγαν σε απόσταση πλέον των 500 μέτρων. Έχει σβήσει η φωτιά τώρα ολοκληρωτικά», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Το εργοστάσιο οξοποιίας μετά την έκρηξη / Φωτογραφία Eurokinissi (Βασίλης Ψωμάς)

Πώς έγινε η τραγωδία στο εργοστάσιο της Κορίνθου

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή. Αμέσως ξέσπασε πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες το εργοστάσιο οξοποιίας σε δευτερόλεπτα.

Στην περιοχή σήμανε συναγερμός. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ώστε να ξεκινήσουν την έρευνα. Τότε εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Βασίλης Ψωμάς)

Δύο εργαζόμενοι μετέβησαν στο νοσοκομείο Κορίνθου με ελαφρά εγκαύματα. Τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Τα αίτια της τραγωδίας είναι υπό διερεύνηση από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.

«Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής είναι επί τω έργω. Αυτοί θα κρίνουν τι ακριβώς έγινε. Έγινε έκρηξη πάντως σε μια δεξαμενή ξυδιού. Και τώρα τι ακριβώς συνέβη, δεν μπορώ να τα γνωρίζω αυτά. Μόνο η Πυροσβεστική, το ανακριτικό τμήμα», ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Κορίνθου.