Σαντορίνη: Διακοπές στο νησί με το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο

Η ηφαιστειακή καλντέρα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Emily in Paris: Γυρίσματα και στη Σαντορίνη για την επιτυχημένη σειρά / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σαντορίνη είναι δημοφιλής προορισμός για το ηλιοβασίλεμα, με γραφικά χωριά και μοναδική αρχιτεκτονική.
  • Προσφέρει παραλίες με μαύρη και κόκκινη άμμο, όπως η Κόκκινη και ο Περίβολος.
  • Αξιοθέατα περιλαμβάνουν τον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου και διάφορα μουσεία.
  • Η νυχτερινή ζωή περιλαμβάνει lounge και clubbing στα Φηρά.
  • Η τοπική γαστρονομία περιλαμβάνει παραδοσιακά πιάτα και εξαιρετικά κρασιά.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα και συναρπαστικά ελληνικά νησιά στον κόσμο.

Η Σαντορίνη της περίφημης καλντέρας, του μαγευτικού ηλιοβασιλέματος, το νησί με τα ζαφειρένια νερά, τους μπλε τρούλους, τη ζεστή φιλοξενία και την υψηλή γαστρονομία, υπόσχεται να δώσει στις καλοκαιρινές διακοπές σας νέο νόημα!

Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Πρόκειται για έναν κυκλαδίτικο προορισμό που μοιάζει λες και βγήκε από παραμύθι, με γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια και κτίρια σε λευκή κιμωλία στο Ημεροβίγλι, αξέχαστα ηλιοβασιλέματα στην Οία και γαλήνιες παραλίες με μαύρη άμμο στην Περίσσα και τον Περίβολο. Η Σαντορίνη δεν είναι απλώς ένα νησί, είναι ένας «ζωντανός» οργανισμός, ενώ η γοητεία, ο ρομαντισμός και η φυσική της ομορφιά είναι αναμφισβήτητα!

Καλοκαιρινές διακοπές στη μαγευτική Σαντορίνη

  • Περιηγηθείτε στους γραφικούς οικισμούς με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και εντυπωσιαστείτε από τα χρώματα των κτιρίων και τα μικρά ασβεστωμένα σπίτια, τα οποία είναι χτισμένα στο «χείλος» της ξακουστής καλντέρας - της μοναδικής που κατοικείται στον κόσμο!

  • Εάν θέλετε να απολαύσετε τη θέα στην καλντέρα, κάντε μια βόλτα στα χωριά της δυτικής ακτής ή πάρτε το τελεφερίκ από τον Γιαλό για Φηρά. Έτσι, θα μπορέσετε να απολαύσετε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα από την Οία και τα υπόλοιπα χωριά του νησιού

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Σήμα κατατεθέν της Σαντορίνης, είναι φυσικά το ενεργό ηφαίστιό της, το οποίο ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου, μαζί με τα ηφαίστεια της Μήλου, της Νισύρου και των Μεθάνων. Μία επίσκεψη εκεί στο ηφαίστειο της Σαντορίνης είναι μία μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε

  • Εάν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, η Σαντορίνη προσφέρει υπέροχα μονοπάτια για να εξερευνήσετε το νησί με άλλη ματιά. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία εκδρομή στα γειτονικά ηφαιστειογενή νησιά, ανακαλύπτοντας τη μοναδική ομορφιά τους

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού, είναι επίσης, ο προϊστορικός οικισμός του Ακρωτηρίου, το Μουσείο Προϊστορικής Θήρα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, το Ναυτικό Μουσείο Θήρας, το θεματικό χωριό «Η Σαντορίνη που έφυγε», το Λαογραφικό Μουσείο Σαντορίνης, το Μουσείο Ορυκτών και Απολιθωμάτων και φάρος στο Ακρωτήρι.

  • Στη Σαντορίνη παράγονται εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, όπως λευκές μελιτζάνες, ντοματάκια, φάβα, κάπαρη και κρασί. Μην αμελήσετε να απολάυσετε τις παραδοσιακές συνταγές του νησιού, όπως: Κουφέτο, Μελιτίνια, Σαντορινιά, Σφουγγάτο, Ψαρόλια, Ντοματοκεφτέδες, Σκορδομακάρονα και κρασί βινσάντο

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Τέλος, όσον αφορά στη νυχτερινή διασκέδαση, στη Σαντορίνη μπορείς να κάνεις τα πάντα: Από το να ακούσετε lounge μουσική ενώ απολαμβάνετε το κοκτέιλ σας, έως να χορεύετε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κάνοντας clubbing (τα Φηρά, η Χώρα της Σαντορίνης, είναι ιδανικά για βραδικνή έξοδο).

Αστυπάλαια: Καλοκαιρινές διακοπές στην «πεταλούδα του Αιγαίου»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Οι πιο όμορφες παραλίες στη Σαντορίνη

Η Σαντορίνη κοσμείται από πανέμορφες παραλίες, με μοναδικά χρώματα, τα οποία οφείλονται στο ηφαίστειο του νησιού. Μαύρη και κόκκινη άμμος και βράχια, τεράστια κατάλευκα βότσαλα και κρυστάλλινα νερά συνθέτουν το μαγευτικό σκηνικό.

Κάποιες από τις ωραιότερες παραλίες στη Σαντορίνη είναι:

  • Κόκκινη Παραλία: από τις πιο γνωστές και εντυπωσιακές οργανωμένες παραλίες της Σαντορίνης, με κόκκινους και μαύρους βράχους, σκούρα μπλε νερά, κόκκινη άμμο και μαύρα βότσαλα
  • Περίβολος: Μεγάλη, οργανωμένη και πολυσύχναστη παραλία με ψιλή άμμο και βαθιά κρυστάλλινα νερά

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Βλυχάδα: Το μοναδικό σεληνιακό τοπίο σε αυτή την παραλία, με τους επιβλητικούς λευκούς βράχους, τη μαύρη άμμο και τα σκούρα βότσαλα θα σας εντυπωσιάσει! 

Κέρκυρα: Καλοκαιρινές διακοπές στην «κόμισσα του Ιονίου»

  • Άσπρη Παραλία: Είναι μικρή με μαύρη άμμο και βότσαλα και περιβάλλεται από ψηλά λευκά βράχια. Έχει ομπρέλες και ξαπλώστρες και είναι προσβάσιμη μόνο με καΐκι
  • Καμάρι: Κοσμοπολίτικη και πλήρως οργανωμένη παραλία με μαύρη άμμο, μικρά βότσαλα και υπέροχα κρυστάλλινα νερά. Εκεί θα βρείτε καφετέριες, beach bar και εστιατόρια

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Μονόλιθος: Οργανωμένη παραλία με ρηχά νερά και μαύρη άμμο. Είναι ιδανική για οικογένειες, καθώς διαθέτει ναυαγοσώστη και παιδική χαρά κοντά στη θάλασσα
  • Μπαξέδες (Παράδεισος): Μία παραλία με σκούρα γκρι άμμο και ρηχά νερά, εύκολα προσβάσιμη και κατάλληλη για παιδιά
  • Γιαλός: Μία σχετικά ήσυχη και οργανωμένη παραλία κάτω από τα Φηρά, η οποία διαθέτει μαύρη άμμο, λίγα βότσαλα, καταγάλανα νερά και βραχώδεις λόφους
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