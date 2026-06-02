Αναζητάτε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου για να κάνετε τις καλοκαιρινές διακοπές σας; Μην ψάχνετε άλλο, σας έχουμε την ιδανική πρόταση. Αυτό το καλοκαίρι πραγματοποιήστε ένα ταξίδι στην Αστυπάλαια.

Η «πεταλούδα του Αιγαίου» συνδυάζει στοιχεία από Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και έχει μία από τις πιο εντυπωσιακές Χώρες στην Ελλάδα. Λευκά σπιτάκια, πανέμορφοι ανεμόμυλοι, εκκλησίες με μπλε τρούλους, παρθένες παραλίες με πεντακάθαρα τουρκουάζ νερά, νόστιμο φαγητό, γραφικά σοκάκια και ένα επιβλητικό κάστρο να δεσπόζει από ψηλά, είναι κάποια από τα στοιχεία που θα ανακαλύψετε στο νησί της Αστυπάλαιας.

Με φόντο το γαλαζοπράσινο της θάλασσας, τα Δωδεκάνησα συναντούν τις Κυκλάδες, οι εναλλακτικές δραστηριότητες συνδυάζονται με την απόλυτη χαλάρωση, ενώ το παραδοσιακό στοιχείο «παντρεύεται» ιδανικά με το σήμερα.

Καλοκαιρινές διακοπές στην Αστυπάλαια: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Περιηγηθείτε στα γραφικά σοκάκια της Χώρας με τα χαρακτηριστικά λευκά σπιτάκια

Δείτε από κοντά το εκκλησάκι της Παναγίας της Πορταΐτισσας, με το πανέμορφο καμπαναριό της. Πρόκειται για μία από τις ομορφότερες εκκλησίες των Δωδεκανήσων

Δείτε τη θέα από το Ενετικό Κάστρο, το οποίο βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της Χώρας και είναι κτισμένο πάνω στα ερείπια του βυζαντινού κάστρου και της αρχαίας ακρόπολης του νησιού

Μην αμελήσετε να κάνετε μία εκδρομή με τα σκάφη που αναχωρούν καθημερινά από τα λιμάνια του Πέρα Γιαλού και της Μαλτεζάνας, με κατεύθυνση προς τα ερημικά νησάκια Κουτσομύτης και Κουνούπα, όπου σχηματίζονται πανέμορφες παραλίες, με καταγάλανα, πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για αξέχαστες βουτιές

Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αστυπάλαιας στο οποίο θα θαυμάσετε συλλογές από πήλινα αγγεία, κοσμήματα, αργυρά νομίσματα, χάλκινα και λίθινα εργαλεία

Εάν είστε λάτρεις της φύσης, τότε κατά την παραμονή σας στην Αστυπάλαια αξίζει να οργανώσετε μία πεζοπορία για να έρθετε σε επαφή με τη φύση και να ανακαλύψετε κάθε γωνία του νησιού

Τέλος, απολαύστε την τοπική κουζίνα του νησιού, η οποία φημίζεται για το συνδυασμό του γλυκού με το αλμυρό και αποτελεί ουσιώδες συστατικό της νησιώτικης κουλτούρας.

Χρησιμη πληροφορία: Το νησί της Αστυπάλαιας χωρίζεται στο Μέσα και το Έξω, με μία αμμουδερή λωρίδα γης μήκους 100 μέτρων, το λεγόμενο Στενό. Αν δεν υπήρχε η λωρίδα αυτή, η Αστυπάλαια θα ήταν δυο ξεχωριστά γειτονικά νησιά.

Αστυπάλαια: Οι καλύτερες παραλίες του νησιού

Η Αστυπάλαια έχει παραλίες για όλα τα γούστα, από μικρούς κολπίσκους μέχρι παραλίες πολλών μέτρων, και από πλήρως οργανωμένες με ξαπλώστρες και beach bar ή ταβερνάκια, έως εντελώς ερημικές.

Οι παραλίες που αξίζει να επισκεφθείτε στο νησί της Αστυπάλαιας είναι οι: Άγιος Κωνσταντίνος, Βάτσες, Καμινάκια, Άγιος Γιάννης, Μπλε Λιμανάκι, Σχοινώντας, Τζανάκι, Πλάκες, Χρυσή Άμμος, Στενό, Μαμούνια, Κουτσομύτης και Κουνούπα.