Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 75 ετών, ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.
Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης, παρουσιάζοντας την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή «Κάθε Μεσημέρι» στην ΕΡΤ το 1976.
Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία σε νεαρή ηλικία ως φοιτητής της Νομικής.
Εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».
Δούλεψε στις εφημερίδες «Έθνος», «Καθημερινή», «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες», ενώ δραστηριοποιήθηκε και στο ραδιόφωνο σε διάφορους σταθμούς.
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και την εκπροσώπησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
Ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, ενώ ασχολήθηκε και με την πολιτική, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012, έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
Έγραψε τα βιβλία «Προσωπικοί Παράδεισοι» (μυθιστόρημα), «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο».Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.