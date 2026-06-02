Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

«Έφυγε» από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

02.06.26 , 12:48
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
«Έφυγε» από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

  • Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Ήταν γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, παρουσίασε την πρώτη ζωντανή εκπομπή το 1976.
  • Εργάστηκε σε σημαντικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες, καθώς και στο ραδιόφωνο.
  • Διετέλεσε μέλος της ΕΣΗΕΑ και ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την πολιτική.

Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 75 ετών, ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης, παρουσιάζοντας την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή «Κάθε Μεσημέρι» στην ΕΡΤ το 1976.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία σε νεαρή ηλικία ως φοιτητής της Νομικής.

O Νάσος Αθανασίου - Eurokinissi

Εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1 με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή, στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Δούλεψε στις εφημερίδες «Έθνος», «Καθημερινή», «Ελεύθερος Τύπος», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες», ενώ δραστηριοποιήθηκε και στο ραδιόφωνο σε διάφορους σταθμούς.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και την εκπροσώπησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, ενώ ασχολήθηκε και με την πολιτική, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012, έως και το 2023, οπότε και αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.

Έγραψε τα βιβλία «Προσωπικοί Παράδεισοι» (μυθιστόρημα), «Το δένδρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο».

