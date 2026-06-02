Ο Ιούνιος έφτασε και εκτός από την έναρξη του καλοκαιριού που σηματοδοτεί, υπόσχεται να είναι πολύ καλύτερος -σε αστρολογικό επίπεδο- από τον προηγούμενο, όπως είπε σήμερα στο Breakfast@Star η Άση Μπήλιου.

«Ένας Ιούνιος πιο ωραίος σε σχέση με τους προηγούμενους ή εν πάση περιπτώσει με τον προηγούμενο μήνα. Είχαμε και την πανσέληνο, είχαμε και τον απόηχο της χθες, οπότε από σήμερα μιλάμε για κάτι άλλο. Η Σελήνη ήδη προχώρησε στο ζώδιο του Αιγόκερω», είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος.

Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου δεν έχει πολλές πλανητικές αλλαγές, έχει όμως «μία που κάνει για δέκα». Ο λόγος για τον Ερμή, τον πλανήτη που σχετίζεται με την επικοινωνία, τις επαφές, τις μετακινήσεις μας και όλα αυτά, ο οποίος προχώρησε στο ζώδιο του Καρκίνου, από χθες το απόγευμα.

«Και δε θα υπήρχε λόγος, να ζητωκραυγάζουμε για τον Ερμή που μπαίνει στον Καρκίνο, αλλά θα μείνει μέχρι τις 9 Αυγούστου. Δηλαδή συνήθως μένει 20 μέρες», εξήγησε η Άση Μπήλιου, πριν προχωρήσει στις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για κάθε ζώδιο.

