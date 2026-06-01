Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της! Ο λόγος για τη διάσημη Ελληνίδα ηθοποιό Mελία Κράιλινγκ, η οποία το Σάββατο 30 Μαΐου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Νίκο Καλαντζόπουλο, με την τελετή να πραγματοποιείται στο πανέμορφο νησί της Σύρου!

Η γνωστή ηθοποιός και ο πετυχημένος αρχιτέκτονας, ο οποίος έχει το δικό του δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, επέλεξαν το γοητευτικό κυκλαδίτικο νησί, με σκοπό να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης, ζώντας τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους. Από το πλευρό τους, φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν αγαπημένοι φίλοι, συγγενείς, καθώς και επώνυμα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Το σκηνικό θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή, ενώ η νύφη έλαμπε από ευτυχία. Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το ευτυχισμένο ζευγάρι και οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμές συγκίνησης, χαράς και ατελείωτου γλεντιού στη γαμήλια δεξίωση, η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τις εντυπώσεις «έκλεψε» ο πρώτος γάμος του ζευγαριού, ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε η Mελία Κράιλινγκ, με την εξής λεζάντα:

«…. Like a dream in the night

Who can say where we’re going

No care in the world

Maybe I’m learning

Why the sea on the tide

Has no way of turning

More than this

You know there’s nothing

More than this

Tell me one thing

More than this

No, there’s nothing…. 🎶

You, me and us. That’s all, and forevermore. @n_kalantzo»

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους το «παρών» έδωσαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο σύζυγός της Κωστής Μαραβέγιας, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον Κίμωνα Κουρή, ο Χρήστος Βασιλόπουλος και ο Πάνος Μουζουράκης, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Σύρο για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι αυτή τη σημαντική ημέρα.

Εάν και τα τελευταία χρόνια η Μελία Κράιλινγκ έχει κατακτήσει την τηλεοπτική σκηνή στο εξωτερικό, οι Έλληνες τηλεθεατές παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της, καθώς πρόκειται για μία ηθοποιό με ελληνικές ρίζες που έχει καταφέρει να χτίσει μια αξιοσημείωτη διεθνής καριέρα.

