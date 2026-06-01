Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της! Ο λόγος για τη διάσημη Ελληνίδα ηθοποιό Mελία Κράιλινγκ, η οποία το Σάββατο 30 Μαΐου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Νίκο Καλαντζόπουλο, με την τελετή να πραγματοποιείται στο πανέμορφο νησί της Σύρου!
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Η γνωστή ηθοποιός και ο πετυχημένος αρχιτέκτονας, ο οποίος έχει το δικό του δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, επέλεξαν το γοητευτικό κυκλαδίτικο νησί, με σκοπό να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης, ζώντας τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους. Από το πλευρό τους, φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν αγαπημένοι φίλοι, συγγενείς, καθώς και επώνυμα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς... snob η Lilly Collins;
Το σκηνικό θύμιζε κινηματογραφική παραγωγή, ενώ η νύφη έλαμπε από ευτυχία. Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, το ευτυχισμένο ζευγάρι και οι καλεσμένοι μοιράστηκαν στιγμές συγκίνησης, χαράς και ατελείωτου γλεντιού στη γαμήλια δεξίωση, η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Τις εντυπώσεις «έκλεψε» ο πρώτος γάμος του ζευγαριού, ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε η Mελία Κράιλινγκ, με την εξής λεζάντα:
«…. Like a dream in the night
Who can say where we’re going
No care in the world
Maybe I’m learning
Why the sea on the tide
Has no way of turning
More than this
You know there’s nothing
More than this
Tell me one thing
More than this
No, there’s nothing…. 🎶
You, me and us. That’s all, and forevermore. @n_kalantzo»
Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους το «παρών» έδωσαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο σύζυγός της Κωστής Μαραβέγιας, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον Κίμωνα Κουρή, ο Χρήστος Βασιλόπουλος και ο Πάνος Μουζουράκης, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Σύρο για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι αυτή τη σημαντική ημέρα.
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Μελία Κράιλινγκ: «Λύγισε» μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της
Εάν και τα τελευταία χρόνια η Μελία Κράιλινγκ έχει κατακτήσει την τηλεοπτική σκηνή στο εξωτερικό, οι Έλληνες τηλεθεατές παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της, καθώς πρόκειται για μία ηθοποιό με ελληνικές ρίζες που έχει καταφέρει να χτίσει μια αξιοσημείωτη διεθνής καριέρα.
Δείτε φωτογραφίες από το γάμο της Mελία Κράιλινγκ και του Νίκου Καλαντζόπουλου στη Σύρο:
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.