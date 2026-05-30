Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα με το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ / SKAI

Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινά η διαδικασία πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Ιούλιο του 2026. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν σταδιακά όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου και αφορά κυρίως τους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, τόσο μισθωτούς όσο και μη μισθωτούς, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 βάσει του νόμου 4387/2016. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι συντάξεις των μη μισθωτών που προέρχονται από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι αντίστοιχες επικουρικές παροχές.

Η δεύτερη φάση των πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και άλλων εντασσόμενων ταμείων. Στην ίδια ημερομηνία προβλέπεται επίσης η πληρωμή των συντάξεων του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Παράλληλα, στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι προσωρινές συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών πληρωμών θα έχει καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των δικαιούχων για τον μήνα Ιούλιο, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να προγραμματίσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τις καθημερινές τους ανάγκες.