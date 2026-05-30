Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες

Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθούν οι καταβολές των χρημάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.05.26 , 15:03 ελένη Φουρέιρα: Νιώθει πολύ πιο σέξι από τότε που έγινε μαμά!
30.05.26 , 14:02 «Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξεσκέπασε πέντε σπείρες
30.05.26 , 14:00 Emotional Buffering: Όταν γίνεσαι το καταφύγιο των συναισθημάτων του άλλου
30.05.26 , 13:15 Pre-wedding party Aμαλίας Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο του Jake Medwell
30.05.26 , 13:00 Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
30.05.26 , 13:00 O Dj Premier το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη
30.05.26 , 12:37 Euroleague: 12 NBAers φέρνουν τα πάνω κάτω - Φημολογία για Γιαμπουσέλε!
30.05.26 , 12:33 Έλενα Χριστοπούλου για Σοφία Μουτίδου: «Εγώ πέρασα πολύ καλά στην εκπομπή»
30.05.26 , 12:27 Τροχαίο στο Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη
30.05.26 , 12:02 Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις στα θέματα των Νέων Ελληνικών
30.05.26 , 12:00 Άλλαξε τον τρόπο που περπατάς, και δες μεγάλη αλλαγή
30.05.26 , 11:43 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον γαμπρό του
30.05.26 , 11:25 Κώστας Τσουρός: «Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους…»
30.05.26 , 10:55 LINGO: Διπλό ραντεβού αυτό το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαΐου στις 18:25
30.05.26 , 10:23 Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» η πολεμική ένταση- Ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Φοίβος Παπακώστας: H καταγωγή & η ενασχόληση με την υποκριτική από παιδί
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα με το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ / SKAI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου 2026 ξεκινούν στα τέλη Ιουνίου.
  • Πρώτη φάση πληρωμών στις 25 Ιουνίου για νέους συνταξιούχους και μη μισθωτούς.
  • Δεύτερη φάση πληρωμών στις 29 Ιουνίου για συνταξιούχους ΙΚΑ, τραπεζών, ΔΕΗ και άλλων ταμείων.
  • Στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
  • Οι πληρωμές καλύπτουν σχεδόν όλους τους δικαιούχους για τον Ιούλιο, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό τους.

Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινά η διαδικασία πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον Ιούλιο του 2026. Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν σταδιακά όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου και αφορά κυρίως τους νέους συνταξιούχους που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, τόσο μισθωτούς όσο και μη μισθωτούς, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 βάσει του νόμου 4387/2016. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι συντάξεις των μη μισθωτών που προέρχονται από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι αντίστοιχες επικουρικές παροχές.

Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε η 2η δόση σε 868.466 δικαιούχους

Η δεύτερη φάση των πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και άλλων εντασσόμενων ταμείων. Στην ίδια ημερομηνία προβλέπεται επίσης η πληρωμή των συντάξεων του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Παράλληλα, στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι προσωρινές συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος

Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών πληρωμών θα έχει καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των δικαιούχων για τον μήνα Ιούλιο, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να προγραμματίσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τις καθημερινές τους ανάγκες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
 |
ΙΟΥΛΙΟΣ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top