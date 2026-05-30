Νίκος Πολυδερόπουλος: Η οικογένεια και η πρώτη γνωριμία με τη σύζυγό του / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Ο Έλληνας ηθοποιός, μοντέλο και επιχειρηματίας Νίκος Πολυδερόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την πορεία του στην υποκριτική, τη δυσλεξία, την καθημερινότητα με τον γιο του, καθώς και για την πρώτη γνωριμία με τη σύντροφό του, Βαλασία Συμιακού.

Όπως είπε αρχικά ο Νίκος Πολυδερόπουλος σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα με το παιδί: «Είναι λίγο ζόρικα στην αρχή τώρα με το παιδί, αλλά είναι μια χαρά! Πας όπου σε πάει. Κάνω τα πάντα σχετικά με το παιδί. Βοηθάω παντού, τι να κάνω».

Για τη σχέση του με τη σύντροφό του, παραδέχτηκε: «Θέλουμε ανθρώπους γύρω μας που θα μας πηγαίνουν βήματα παραπάνω. Το ίδιο κάνω κι εγώ, το ίδιο κάνει και αυτή. Δε βάζει κάποιος φρένο στον άλλον, "γιατί λείπεις, γιατί δεν είσαι εδώ κ.λπ.", δεν έχουμε τέτοια θέματα».

Η Βαλασία Συμιακού και ο Νίκος Πολυδερόπουλος γνωρίστηκαν τυχαία στη Ρόδο

Αναφερόμενος στο θέμα της δυσλεξίας, ο Νίκος Πολυδερόπουλος εξομολογήθηκε πως η σύντροφός του είναι λογοθεραπεύτρια και αυτό τον βοηθάει πολύ στην καθημερινότητά του.

Η Βαλασία Συμιακού και ο Νίκος Πολυδερόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Όπως αποκάλυψε: «Με βοηθάει πάρα πολύ ακόμα. Εγώ χάνομαι πολλές φορές με τις δουλειές και θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Είμαι πολυδιάστατος».

Ενώ αναφερόμενος στην πρώτη γνωριμία με τη σύντροφό του, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είπε ότι: «Με τη Βαλασία γνωριστήκαμε τυχαία στη Ρόδο». Υπενθυμίζουμε ότι το ζευγάρι μετρά έξι χρόνια κοινής πορείας, ενώ πριν από λίγους μήνες έγιναν για πρώτη φορά γονείς με την άφιξη του γιου τους. Παρόλα αυτά, και οι δύο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο γνωστός ηθοποιός είχε αναφερθεί στη γέννα του γιου του στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», αποκαλύπτοντας ότι: «Είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Ήμουν μέσα στη γέννα. Πραγματικά υποκλίνομαι στη γενναιότητα που έχουν οι γυναίκες και στη δύναμη ψυχής που έχουν για να φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο. Ξεκινάει ένα ταξίδι χαράς. Η αϋπνία έχει ξεκινήσει ήδη. Θα κάνουμε γάμο και βάπτιση μαζί προς το καλοκαίρι και λίγο πιο μετά».