Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά

2 ως 16 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας

30.05.26 , 09:01 Πανελλήνιες 2026: Πρεμιέρα για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα για τις Πανελλήνιες 2026 σήμερα, με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά.
  • Η εξέταση αρχίζει στις 08:30 και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στις αίθουσες μέχρι τις 08:00.
  • Απαραίτητα έγγραφα: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, Δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος.
  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων επικοινωνίας στην αίθουσα εξέτασης.
  • Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από 16 έως 25 Ιουνίου 2026.

Πρεμιέρα σήμερα για τις Πανελλήνιες, με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» θα δημοσιεύσει τα θέματα και τις απαντήσεις τους. Το μάθημα είναι Γενικής Παιδείας.

Πανελλήνιες: Το ποίημα του Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει»

Πανελλήνιες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι 

Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ άρχισαν χθες, Παρασκευή 29 Μαΐου, με την εξέταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.
  • Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
  • Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
  • Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

  • Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
  • Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
  • Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα στα ΓΕΛ

  • Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία
  • Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική
  • Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

  • Από 2 έως 16 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας

Να επισημανθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Πανελλήνιες: Τι ισχύει για τα κινητά

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

