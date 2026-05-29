Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος

Αυξημένο για όσους αμείβονται με κατώτατο μισθό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 17:34 Ρουμανία: Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία και τραυμάτισε 2 άτομα!
29.05.26 , 17:23 Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
29.05.26 , 17:00 Βόλος: Με μηνιγγίτιδα μητέρα, 20 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
29.05.26 , 17:00 Ρένα Μόρφη: Η απάντηση στα σχόλια περί πλαστικών επεμβάσεων
29.05.26 , 16:34 Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
29.05.26 , 16:33 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει με ανάρτηση τα σενάρια για την υγεία του
29.05.26 , 16:30 «Σπάστε Τα»: Καλτ αισθητική στο νέο videoclip της Αναστασίας
29.05.26 , 16:12 Αμπελόκηποι: «Δεν έδειξε καμία μετάνοια» - Ισόβια στον γυναικοκτόνο
29.05.26 , 16:11 Έκθεση φωτογραφίας: Οι celebrities που θαύμασαν το «Κάλλος Άλυτον»
29.05.26 , 16:02 Η 6χρονη Σοφία από τον Πόρο στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι
29.05.26 , 16:00 Δείτε τις ερωτικές προβλέψεις του Ιουνίου 2026
29.05.26 , 15:53 Stars System: Πώς θα είναι ο Ιούνιος αστρολογικά για τα ζώδια
29.05.26 , 15:49 Φενεός: Νεκρός σε τροχαίο διευθυντής δημοτικού -Πήγαινε στην οικογένειά του
29.05.26 , 15:45 Καταγγελία για κλήση από κάμερα AI: «Φορούσα ζώνη, αλλά με έγραψαν»
29.05.26 , 15:40 Αλήθειες με τη Ζήνα: Ο Γρηγόρης Σαμόλης αποκάλυψε στη Ζήνα το «μαράζι του»
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instargram
Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Ανησυχία για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Επίδομα αδείας: Η καταβολή πρέπει να γίνει πριν την έναρξη της καλοκαιρινή άδειας (βίντεο ΕΡΤ)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένο το επίδομα άδειας το 2026 για εργαζόμενους με κατώτατο μισθό, από 556,05 ευρώ σε 589,41 ευρώ.
  • Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 880 ευρώ σε 920 ευρώ μεικτά επηρεάζει το επίδομα.
  • Το επίδομα αδείας καταβάλλεται είτε εξ ολοκλήρου με την έναρξη της άδειας είτε σταδιακά με τις αποδοχές.
  • Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί την ετήσια άδεια εντός δύο μηνών από το αίτημα του εργαζομένου.
  • Νέο εργασιακό νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμηση της άδειας με συμφωνία εργαζομένου-εργοδότη.

Αυξημένο θα είναι φέτος το επίδομα άδειας για χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, μετά τη νέα αναπροσαρμογή που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ μεικτά επηρεάζει άμεσα και το ύψος του θερινού επιδόματος αδείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 589,41 ευρώ, έναντι 556,05 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Καλοκαιρινή άδεια: Πώς να υπολογίσετε πόσες ημέρες δικαιούστε

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Η καταβολή του πραγματοποιείται είτε εξ ολοκλήρου με την έναρξη της άδειας είτε σταδιακά μαζί με τις αποδοχές της περιόδου άδειας.

Σε ισχύ από σήμερα ο νέος κατώτατος μισθός – Ποια επιδόματα αυξάνονται

Πότε χορηγείται η άδεια

Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη, ο οποίος οφείλει να τη χορηγήσει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που ο εργαζόμενος υποβάλλει το σχετικό αίτημα.

 

Παράλληλα, κατά τη θερινή περίοδο ισχύει ειδική πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την άδειά του στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει στα εργασιακά

Την ίδια ώρα, στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα περαιτέρω κατάτμησης της ετήσιας άδειας, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

Η ρύθμιση αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των αδειών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2026
 |
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top