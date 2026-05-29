Επίδομα αδείας: Η καταβολή πρέπει να γίνει πριν την έναρξη της καλοκαιρινή άδειας (βίντεο ΕΡΤ)

Αυξημένο θα είναι φέτος το επίδομα άδειας για χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, μετά τη νέα αναπροσαρμογή που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ μεικτά επηρεάζει άμεσα και το ύψος του θερινού επιδόματος αδείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 589,41 ευρώ, έναντι 556,05 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Η καταβολή του πραγματοποιείται είτε εξ ολοκλήρου με την έναρξη της άδειας είτε σταδιακά μαζί με τις αποδοχές της περιόδου άδειας.

Πότε χορηγείται η άδεια

Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη, ο οποίος οφείλει να τη χορηγήσει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που ο εργαζόμενος υποβάλλει το σχετικό αίτημα.

Παράλληλα, κατά τη θερινή περίοδο ισχύει ειδική πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον το 50% του προσωπικού κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την άδειά του στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει στα εργασιακά

Την ίδια ώρα, στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα περαιτέρω κατάτμησης της ετήσιας άδειας, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.

Η ρύθμιση αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των αδειών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους.

