Η 6χρονη Σοφία από τον Πόρο στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι

«Κάποιες φορές παίζω σκάκι, κάποιες φορές παίζω πριγκίπισσες»

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (29/5/2026)

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 6χρονη Σοφία Καλισκάμη κατέκτησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι.
  • Πέτυχε οκτώ νίκες και μία ισοπαλία σε εννέα αγώνες, παραμένοντας αήττητη.
  • Η Σοφία ξεκίνησε να παίζει σκάκι από δύο ετών και έχει ήδη διακριθεί σε νεαρή ηλικία.
  • Αν και ταλαντούχα, παραμένει ένα απλό παιδί που απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της.
  • Μετά τη νίκη της, εμφανίστηκε τυλιγμένη με την ελληνική σημαία και δήλωσε περήφανη.

Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε η 6χρονη Σοφία Καλισκάμη, κατακτώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι και χαρίζοντας στιγμές υπερηφάνειας.

Η ταλαντούχα μικρή σκακίστρια εντυπωσίασε με την ωριμότητα, τη συγκέντρωση και τις επιδόσεις της απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους από όλη την Ευρώπη. Σε σύνολο εννέα αγώνων, η Σοφία πέτυχε οκτώ νίκες και μία ισοπαλία, παραμένοντας αήττητη.

Η Σοφία, πριν από έναν χρόνο, είχε βρεθεί ξανά στο πλατό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» μαζί με τη μητέρα της, όταν ακόμη ήταν μαθήτρια νηπιαγωγείου. Παρότι τόσο μικρή σε ηλικία, είχε ήδη ξεχωρίσει στο σκάκι!

«Όταν ήμουν δύο χρονών είδα το σκάκι και ρώτησα τη μαμά μου και αρχίσαμε να παίζουμε», είχε πει τότε, περιγράφοντας τα πρώτα της βήματα στον κόσμο του σκακιού.

Η μικρή πρωταθλήτρια δεν ξεχωρίζει μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη νίκη και την ήττα. Παρά τις μεγάλες διακρίσεις της, παραμένει ένα απλό παιδί που απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του. «Κάποιες φορές παίζω σκάκι, κάποιες φορές παίζω πριγκίπισσες», είπε γελώντας.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που η μικρή πρωταθλήτρια εμφανίστηκε τυλιγμένη με την ελληνική σημαία μετά τη νίκη της. Όταν ρωτήθηκε αν ένιωσε περηφάνια κρατώντας τη σημαία, απάντησε λιτά αλλά ουσιαστικά: «Ναι».

Στο τέλος της συνέντευξης, η Σοφία έδωσε και το δικό της μήνυμα στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το σκάκι. Στην ερώτηση τι της έμαθε το σκάκι, η απάντησή της ήταν αποστομωτική μέσα στην απλότητά της: «Να σκέφτομαι».

 

