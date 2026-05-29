Έναν από τους πιο δημοφιλείς και ταλαντούχους Έλληνες τραγουδιστές και λυράρηδες της νέας γενιάς, τον Γρηγόρη Σαμόλη συνάντησε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Ο λυράρης που σαρώνει το Tik Tok και έχει πολλούς followers και fans είναι από τον Μυλοπόταμο της Κρήτης και σε όλη του τη ζωή θυμάται τον εαυτό του να κρατά στα χέρια του τη λύρα.

«Έπιασα τη λύρα για πρώτη φορά στα χέρια μου όταν ήμουν 5-6 χρονών. Μου την πήρε ο παππούς μου. Στην αρχή απλά τη γρατζουνούσα, μετά ξεκίνησα κάποια μαθήματα και μετά έπαιζα μόνος μου» αποκάλυψε ο Λαοφιλής λυράρης στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα”.

Ο μουσικός από μικρός ήξερε τι δουλεια ήθελε να κάνει. Τραγουδάω ό, τι μου δίνουν αρκεί να με αγγίξει. Ο Λυράρης ήταν το τραγούδι που ξεχωρίζω και δημιούργησε και αυτήν κοσμοσυρροή.



«Έχω δύο παιδιά τον Δημήτρη και την Γεωργιάννα. Η γυναίκα μου με στηρίζει από τα πρώτα μου βήματα. Τώρα το μαράζι είναι ό, τι λείπω από το σπίτι. Είναι μοναδικές στιγμές με τα παιδιά και ο κόσμος δεν γυρίζει πίσω. Στην κόρη μου έχω αφιερώσει τον Λυράρη γιατί μέσα έχει έναν στίχο που λέει "του κόσμου οι γαρυφαλλιές είναι στα μάγουλά σου", στον γιο μου όταν γεννήθηκε του αφιέρωσα ένα τραγούδι που λέει "είσαι λουλούδι στη στεριά, στη θάλασσα κοράλι, και στη ζωή μου η χαρά που έχω η μεγάλη", και στη γυναίκα μου αφιερώνω πάντα μια μαντινάδα που λέει "Το μόνο μου παράπονο όσο καιρό αγαπώσε είναι που δε με φτάνουνε οι ώρες που θωρώσε" ανέφερε.

Ο Κρητικός τραγουδιστής έκανε και μία αναδρομή στα παιδικά του χρόνια αναπολώντας τις στιγμές που καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του και έπαιζε τραγούδια με τη λύρα του. Όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, ήταν τυχερός καθώς οι γονείς του ήταν υποστηρικτικοί.

