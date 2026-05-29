Ρένα Μόρφη: Η απάντηση στα σχόλια περί πλαστικών επεμβάσεων

Τι είπε για την κόρη της και τον σύζυγό της

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρένα Μόρφη απάντησε χιουμοριστικά σε σχόλια για πλαστικές επεμβάσεις μέσω Tik Tok.
  • Διοργάνωσε διαγωνισμό με ερώτηση για το πόσα μπότοξ έχει κάνει, προκαλώντας αντιφατικές αντιδράσεις.
  • Εξήγησε ότι δεν την αφορά η γνώμη των άλλων για την εμφάνισή της.
  • Αναφέρθηκε στην οικογένειά της και την 5χρονη κόρη της, τονίζοντας τη σημασία της ισότιμης παρουσίας με τον σύζυγό της.

Μία απάντηση σε όσους κατά καιρούς λένε πως έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις έδωσε η Ρένα Μόρφη με άκρως χιουμοριστικό τρόπο.Η τραγουδίστρια έκανε ένα διαγωνισμό στο Τik Tok με την ερώτηση “Πόσα μπότοξ έχω κάνει” με κάποιους να της λένε “κανένα” και άλλους να της επιτίθονται.

Ρένα Μόρφη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με την αδερφή της

Η Ρένα Μόρφη και ο σύζυγός της Ορέστης Φαληρέας/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά σχόλια που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το “τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της;”, αλλά υπήρχε και το άλλο, το “πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές;”. Οπότε αυτό ήταν λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά, και δεν έχει καμία σημασία» είπε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Happy Day ενώ αναφέρθηκε και στην οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι με τον σύζυγό της και μουσικό παραγωγό, Ορέστη Φαληρέα το οποίο σήμερα είναι 5 ετών.

«Το παιδί μου έκανε μόνο καλό. Με τον σύζυγό μου είμαστε ισότιμα παρόντες και είναι πολύ ωραίο» ανέφερε. 

