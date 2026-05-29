Μία απάντηση σε όσους κατά καιρούς λένε πως έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις έδωσε η Ρένα Μόρφη με άκρως χιουμοριστικό τρόπο.Η τραγουδίστρια έκανε ένα διαγωνισμό στο Τik Tok με την ερώτηση “Πόσα μπότοξ έχω κάνει” με κάποιους να της λένε “κανένα” και άλλους να της επιτίθονται.

«Τέλειο δεν ξέρω αν ήταν, ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά σχόλια που κάπως βγήκε σαν μικρή αντίδραση. Ήταν πολύ αντιφατικά σχόλια. Δηλαδή υπήρχε το “τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της;”, αλλά υπήρχε και το άλλο, το “πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές;”. Οπότε αυτό ήταν λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει, δεν σε αφορά, και δεν έχει καμία σημασία» είπε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Happy Day ενώ αναφέρθηκε και στην οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι με τον σύζυγό της και μουσικό παραγωγό, Ορέστη Φαληρέα το οποίο σήμερα είναι 5 ετών.

«Το παιδί μου έκανε μόνο καλό. Με τον σύζυγό μου είμαστε ισότιμα παρόντες και είναι πολύ ωραίο» ανέφερε.