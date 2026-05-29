Για τη δεύτερη Πανσέληνο του Μαΐου – που πλησιάζει- και πώς αυτή θα επηρεάσει τους εκπρόσωπους των ζωδίων μίλησε η Άση Μπήλιου στο σημερινό Breakfast@Star.

«Το θέμα είναι ότι φτάνουμε στο τέλος ενός μήνα, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι τρελαθήκαμε κιόλας. Τουλάχιστον, ο Ιούνιος υπόσχεται να είναι καλύτερος», είπε η αστρολόγος πριν αναφερθεί στις πλανητικές εξελίξεις της σημερινής μέρας και του Σαββατοκύριακου.

«Είναι η δεύτερη Πανσέληνος του μήνα, το θλιμμένο φεγγάρι, το Βlue moon του Μαΐου, σε έναν άξονα που είναι και του ταξιδιού και της πληροφορίας και γενικότερα των επαφών και της επικοινωνίας. Στον άξονα Διδύμων- Τοξότη», εξήγησε η Άση Μπήλιου.

Η Σελήνη θα είναι στον Τοξότη και η Πανσέληνος ολοκληρώνεται την Κυριακή, αλλά η επιρροή της ξεκινά από πιο πριν. «Όμως δεν είναι από τα πολύ δύσκολα φεγγάρια αυτό, με την έννοια ότι δεν κάνει όψεις που να είναι ιδιαίτερα ζόρικες, όπως έχει συμβεί πολλές φορές. Αντιθέτως κάνει πιο συμπαθητικές όψεις», επισήμανε.

Την πιο έντονη επιρροή της Πανσελήνου θα την έχουν τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή: Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες, «που έχουν γενέθλια στο τέλος του α’ δεκαημέρου με αρχές β’ δεκαημέρου ή όσοι έχετε ωροσκόπο κοντά στις 9, 10, 11 μοίρες των ζωδίων αυτών», κατέληξε η Άση Μπήλιου.

