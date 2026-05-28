Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!

«Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου!»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Ο Μάρκος Σεφερλής κι ο Έλενα Τσαβαλιά ευχήθηκαν δημόσια στον γιο τους, Χάρη Σεφερλή, για τα 22α γενέθλιά του, με αναρτήσεις στα social media που ανέδειξαν τη σχέση της οικογένειας και τη στενή τους σύνδεση με τον μοναχογιό τους.

Ο Χάρης Σεφερλής έκλεισε τα 22 χρόνια του σήμερα Πέμπτη  28 Μαΐου, όπως ανέφεραν οι γονείς του στις αναρτήσεις τους, με το ζευγάρι των ηθοποιών να μοιράζονται προσωπικά μηνύματα για τη μέρα.

Η ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή

Ο Μάρκος Σεφερλής έγραψε για τον γιο του ένα μήνυμα γεμάτο αναφορές στη διαδρομή της οικογένειάς τους και στη στιγμή της γέννησής του. 

«Κι όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου! 22 χρόνια! 22 χρόνια διαφορετικά από τα προηγούμενα 36 που είχα ζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή! Τη στιγμή που γεννήθηκες! Και τ’ άλλαξες όλα! Σ’ ευχαριστώ γιε μου! Σ’ ευχαριστώ για όλα! Και βέβαια, ένα τεράστιο "Ευχαριστώ στη μανούλα σου Έλενα Τσαβαλιά γιατί αν δεν ήταν εκείνη, δεν θα σου έγραφα τώρα αυτό το μήνυμα! Σ’ αγαπώ ως το φεγγάρι και πίσω ξανά», έγραψε ο ηθοποιός.

Η ανάρτηση της Έλενας Τσαβαλιά

Η Έλενα Τσαβαλιά δημοσίευσε βίντεο με στιγμές από τη γέννηση του Χάρη έως και σήμερα και συνόδευσε την ανάρτησή της με ευχές για την πορεία του στη ζωή. Στο μήνυμά της έγραψε: «Εκείνη τη μέρα…22 χρόνια πριν…28 Μαΐου 2004 10.00π.μ. Για σένα… Το πρώτο μου χαμόγελο… Το πρώτο μου δάκρυ (χαράς! )…Η πρώτη μου αγκαλιά…Η πρώτη μου ευχή και ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ… Να είσαι γερός και χαρούμενος σ’ όλη σου τη ζωή, γιε μου! Σ’ αγαπάω ατελείωτα! Υ. Γ. : Δεν μπόρεσες και δε θα μπορέσεις ποτέ να μου κάνεις πιο “ ακριβό δώρο “ @markos_seferlis_real !Σ’ ευχαριστώ».

Η δήλωση του Μάρκου Σεφερλή για τον γιο του

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο ένθετο Secret, ο Μάρκος Σεφερλής είχε μιλήσει για τον τρόπο που ο γιος του παρακολουθεί τις παραστάσεις του. Όπως είχε πει: «Όταν παίζουμε, ας πούμε, μια κωμωδία γενικά ή καμιά επιθεώρηση, εγώ θέλω να ακούω το γέλιο του. Είναι για μένα μια επιβεβαίωση, γιατί ξέρω ότι με αγαπάει. Ξέρω ότι έχει έρθει να δει τον μπαμπά του και τη μαμά του και να περάσει καλά. Αλλά, επειδή ο Χάρης δεν γελάει για να σου κάνει το χατίρι, γελάει με αυτά που του αρέσουν».

