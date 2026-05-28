Μια απολαυστική και ταυτόχρονα έξυπνη συνταγή μοιράστηκε με το star.gr η Κωνσταντίνα, αποδεικνύοντας πως η δημιουργική μαγειρική δε χρειάζεται ακριβά υλικά, αλλά... φαντασία!
Η ίδια μας παρουσίασε ένα μοναδικό νηστίσιμο σνακ, βασισμένο στη φιλοσοφία του zero waste, χρησιμοποιώντας κάτι που οι περισσότεροι πετάμε: τις φλούδες από πατάτες. Το αποτέλεσμα; Ένα τραγανό, γευστικό snack που θα γίνει το αγαπημένο σου για movie night!
Για να φτιάξετε το εύκολο και οικονομικό αυτό σνακ θα χρειαστείτε:
- φλούδες από πατάτες
- αλεύρι
- σιμιγδάλι (σεμολίνα)
- αλάτι
- πιπέρι
- πάπρικα
- λάδι για το τηγάνισμα
Εκτέλεση βήμα-βήμα
- Ξεκινάτε πλένοντας πολύ καλά τις πατάτες πριν τις καθαρίσετε, καθώς θα χρησιμοποιήσετε τις φλούδες τους.
- Αφού τις ξεφλουδίσετε, κρατάτε τις φλούδες και τις αφήνετε να στεγνώσουν ελαφρώς.
- Σε ένα μπολ, βάζετε τις φλούδες και προσθέτετε αλεύρι και σιμιγδάλι.
- Ρίχνετε αλάτι, πιπέρι και πάπρικα και ανακατεύετε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.
- Ζεσταίνετε το λάδι στους 180 βαθμούς.
- Τηγανίζετε τις φλούδες μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές.
- Τις βγάζετε σε απορροφητικό χαρτί για να φύγει το περιττό λάδι.
Το μυστικό της επιτυχίας
Η Κωνσταντίνα τονίζει πως το κλειδί είναι η σωστή θερμοκρασία στο τηγάνισμα και η ισορροπία στα μπαχαρικά. Το σιμιγδάλι δίνει έξτρα τραγανότητα, ενώ η πάπρικα απογειώνει τη γεύση.