Tο Καλύτερο Σνακ Για Βραδιά Ταινίας Έχει Ένα Υλικό/ Η Συνταγή της Κωνσταντίνας

Μια απολαυστική και ταυτόχρονα έξυπνη συνταγή μοιράστηκε με το star.gr η Κωνσταντίνα, αποδεικνύοντας πως η δημιουργική μαγειρική δε χρειάζεται ακριβά υλικά, αλλά... φαντασία!

Η ίδια μας παρουσίασε ένα μοναδικό νηστίσιμο σνακ, βασισμένο στη φιλοσοφία του zero waste, χρησιμοποιώντας κάτι που οι περισσότεροι πετάμε: τις φλούδες από πατάτες. Το αποτέλεσμα; Ένα τραγανό, γευστικό snack που θα γίνει το αγαπημένο σου για movie night!

Για να φτιάξετε το εύκολο και οικονομικό αυτό σνακ θα χρειαστείτε:

φλούδες από πατάτες

αλεύρι

σιμιγδάλι (σεμολίνα)

αλάτι

πιπέρι

πάπρικα

λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση βήμα-βήμα

Ξεκινάτε πλένοντας πολύ καλά τις πατάτες πριν τις καθαρίσετε, καθώς θα χρησιμοποιήσετε τις φλούδες τους.

Αφού τις ξεφλουδίσετε, κρατάτε τις φλούδες και τις αφήνετε να στεγνώσουν ελαφρώς.

Σε ένα μπολ, βάζετε τις φλούδες και προσθέτετε αλεύρι και σιμιγδάλι.

Ρίχνετε αλάτι, πιπέρι και πάπρικα και ανακατεύετε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Ζεσταίνετε το λάδι στους 180 βαθμούς.

Τηγανίζετε τις φλούδες μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές.

Τις βγάζετε σε απορροφητικό χαρτί για να φύγει το περιττό λάδι.

Το μυστικό της επιτυχίας

Η Κωνσταντίνα τονίζει πως το κλειδί είναι η σωστή θερμοκρασία στο τηγάνισμα και η ισορροπία στα μπαχαρικά. Το σιμιγδάλι δίνει έξτρα τραγανότητα, ενώ η πάπρικα απογειώνει τη γεύση.