Tο καλύτερο σνακ για movie night έχει ένα υλικό!

Tο Καλύτερο Σνακ Για Βραδιά Ταινίας Έχει Ένα Υλικό/ Η Συνταγή της Κωνσταντίνας

Μια απολαυστική και ταυτόχρονα έξυπνη συνταγή μοιράστηκε με το star.gr η Κωνσταντίνα, αποδεικνύοντας πως η δημιουργική μαγειρική δε χρειάζεται ακριβά υλικά, αλλά... φαντασία!

Η ίδια μας παρουσίασε ένα μοναδικό νηστίσιμο σνακ, βασισμένο στη φιλοσοφία του zero waste, χρησιμοποιώντας κάτι που οι περισσότεροι πετάμε: τις φλούδες από πατάτες. Το αποτέλεσμα; Ένα τραγανό, γευστικό snack που θα γίνει το αγαπημένο σου για movie night!

Για να φτιάξετε το εύκολο και οικονομικό αυτό σνακ θα χρειαστείτε:

  • φλούδες από πατάτες
  • αλεύρι
  • σιμιγδάλι (σεμολίνα)
  • αλάτι
  • πιπέρι
  • πάπρικα
  • λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση βήμα-βήμα

  • Ξεκινάτε πλένοντας πολύ καλά τις πατάτες πριν τις καθαρίσετε, καθώς θα χρησιμοποιήσετε τις φλούδες τους.
  • Αφού τις ξεφλουδίσετε, κρατάτε τις φλούδες και τις αφήνετε να στεγνώσουν ελαφρώς.
  • Σε ένα μπολ, βάζετε τις φλούδες και προσθέτετε αλεύρι και σιμιγδάλι.
  • Ρίχνετε αλάτι, πιπέρι και πάπρικα και ανακατεύετε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.
  • Ζεσταίνετε το λάδι στους 180 βαθμούς.
  • Τηγανίζετε τις φλούδες μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες και τραγανές.
  • Τις βγάζετε σε απορροφητικό χαρτί για να φύγει το περιττό λάδι.

Το μυστικό της επιτυχίας

Η Κωνσταντίνα τονίζει πως το κλειδί είναι η σωστή θερμοκρασία στο τηγάνισμα και η ισορροπία στα μπαχαρικά. Το σιμιγδάλι δίνει έξτρα τραγανότητα, ενώ η πάπρικα απογειώνει τη γεύση.

