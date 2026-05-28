MasterChef: Θα καταφέρει η κόκκινη μπριγάδα τρίτη συνεχόμενη νίκη;

Τι θα δούμε σήμερα Πέμπτη στις 21:00;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόκκινη μπριγάδα στο MasterChef έχει κερδίσει δύο συνεχόμενες νίκες και επιδιώκει τρίτη στην Ομαδική Δοκιμασία.
  • Οι υποψήφιοι για αποχώρηση από τη Μπλε μπριγάδα είναι οι Πέτρος Ελευθεριάδης και Ανδρέας Καλαντράνης.
  • Η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και τη γαστρονομία, με καλεσμένο τον βιολόγο Μιχάλη Μαργαρίτη.
  • Οι δύο μπριγάδες θα μαγειρέψουν με ξενικά είδη ψαριών: λεοντόψαρο, μπλε καβούρι και σαρδελόγαυρο.
  • Ο νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει 100.000€ συνολικά, με 70.000€ σε χρηματικό έπαθλο.

Η τρίτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας κανονικής ροής για φέτος στο MasterChef   συνεχίζεται απόψε, Πέμπτη 28 Μαΐου, με την καθοριστική Ομαδική Δοκιμασία. 

Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα έχει κατακτήσει δύο σημαντικές νίκες στις δοκιμασίες του Mystery Box και του Τεστ Δημιουργικότητας, αποκτώντας πλεονέκτημα στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον διαγωνισμό.  

Τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας ψήφισαν και υπέδειξαν τους δύο πρώτους υποψήφιους για αποχώρηση, τον Πέτρο Ελευθεριάδη και  τον Ανδρέα Καλαντράνη, από τη Μπλε μπριγάδα. Αν η Μπλε μπριγάδα χάσει ένα ακόμη μέλος της, τότε η Κόκκινη, ως νικήτρια μπριγάδα της εβδομάδας, θα αποφασίσει ποιο από τα μέλη της θα μεταφερθεί στη Μπλε μπριγάδα! 

Η νίκη στην αποψινή Ομαδική Δοκιμασία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Μπλε μπριγάδα θέλει να επιστρέψει δυναμικά και να ανατρέψει την κατάσταση, ενώ η Κόκκινη επιδιώκει την απόλυτη κυριαρχία. 

Η συγκεκριμένη εβδομάδα, όμως, εκτός από ειδικό βάρος, έχει και ξεχωριστή θεματολογία, καθώς είναι αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και στη συμβολή της γαστρονομίας στην οικολογική ισορροπία, στο πλαίσιο της «Πράσινης εβδομάδας».

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, για την πολύ ιδιαίτερη Ομαδική Δοκιμασία είναι ο Βιολόγος και υπεύθυνος για θέματα αλιείας στο WWF Ελλάδας, Μιχάλης Μαργαρίτης.

Οι δύο μπριγάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τρία βασικά υλικά, το λεοντόψαρο, το μπλε καβούρι και τον σαρδελόγαυρο, είδη που ενδεχομένως πολλοί από τους διαγωνιζόμενους να μην τα έχουν δει ή να μην τα έχουν διαχειριστεί ξανά μαγειρικά.


Και τα τρία αποτελούν ξενικά είδη στη θάλασσα της Μεσογείου. Τα ξενικά είδη ψαριών είναι θαλάσσιοι οργανισμοί που δεν ανήκουν στην τοπική πανίδα, αλλά εισέρχονται και εγκαθίστανται στις ελληνικές θάλασσες. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της διώρυγας του Σουέζ, έχουν πλέον καταγραφεί περισσότερα από 240 ξενικά είδη στη Μεσόγειο. 

Το αποψινό ζητούμενο για τις δύο μπριγάδες είναι να αναδείξουν τα τρία αυτά ξενικά είδη με δύο διαφορετικούς μαγειρικούς τρόπους: αχνιστό/μαγειρευτό πιάτο και τηγανητό/deep fried.

Θα καταφέρει η Κόκκινη μπριγάδα να σημειώσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και να είναι αυτή που θα καθορίσει απόλυτα τις εξελίξεις του διαγωνισμού;

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 28.5.26- επεισόδιο  MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 


Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!
Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,
που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει 
ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10
Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00


Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας
Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Project Manager: Στέργιος Νένες
Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος 
Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς
Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα
Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας
Παραγωγός: Star
Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

