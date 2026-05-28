Η Μαίρη Συνατσάκη, από τη στιγμή που έγινε μητέρα, άλλαξε εντελώς τις προτεραιότητές της, με την κόρη της, Ολίβια, να γίνεται το κέντρο του κόσμου της.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας απέχει εδώ και αρκετά χρόνια από τα τηλεοπτικά δρώμενα, απόφαση που πήρε συνειδητά, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, στον εξαιρετικά ταλαντούχο τραγουδιστή σύντροφό της, Ίαν Στρατή, και στην κορούλα που απέκτησαν μαζί.

Παρ’ όλα αυτά, έχει καταφέρει να βρει τις ισορροπίες ανάμεσα στη μητρότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ίδια απάντησε ξανά στις ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων μέσα από το κανάλι που διατηρεί στο YouTube. Μία από αυτές αφορούσε την εμφάνιση της 3,5 ετών Ολίβιας και, συγκεκριμένα, το γιατί δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά.

Η Μαίρη Συνατσάκη έδωσε μια χιουμοριστική αλλά ξεκάθαρη απάντηση, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους:

«Δεν έχει μικρά μαλλιά. Δεν της τα κόβω. Τα μαλλιά της έχουν πάρει τον χρόνο τους για να πάρουν όποιο μήκος θέλουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν τον χρόνο τους. Πρέπει να την κουρέψω; Οι μισοί μου λένε κούρεψε την και άλλοι ότι αυτός είναι μύθος. Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν. Μου το λέει και η ίδια και της απαντάω ότι κάθε μέρα που ξυπνάει έχει και πιο μακριά μαλλιά και αυτό είναι αλήθεια. Δεν της λέω κανένα ψέμα. Δεν ξέρω. Εγώ φταίω που δεν μακραίνουν; Να της τα κόψω;».

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής, έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Ολίβια. Από τότε, το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, αν και κατά καιρούς μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του, προστατεύοντας, ωστόσο, το παιδί του από την υπερβολική έκθεση στη δημοσιότητα.