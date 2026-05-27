Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό και στη συνέχεια η ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της.

Η τελευταία κατοικία της Γωγώς Μαστροκώστα

Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτώρια και άλλα κοντινά τους πρόσωπα ταξίδεψαν στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου για την ταφή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η επιθυμία της ήταν να ταφεί δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα.

Η εικόνα στο κοιμητήριο ήταν φορτισμένη, με την οικογένεια να δέχεται τη συμπαράσταση συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής. Στον χώρο βρέθηκε πλήθος κόσμου που θέλησε να αποχαιρετήσει τη Γωγώ Μαστροκώστα και να σταθεί δίπλα στους δικούς της ανθρώπους.

Οι επικήδειοι της Βικτώριας Δέλλα και του Τραϊανού Δέλλα

Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μίλησε με λόγια έντονα φορτισμένα για τη μητέρα της. «Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσετε τη μαμά μου και να σταθείτε δίπλα στην οικογένειά μου. Ξέρω πως σήμερα είναι μια μέρα πένθους και πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη» είπε αρχικά στον επικήδειό της η Βικτώρια Δέλλα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια «Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια, αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μια στοργική κόρη και μια δυνατή αδερφή και πάνω απ' όλα μια μοναδική μαμά. Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά, μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου. Και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου, και αυτό το φρόντισες εσύ. Στον γάμο σου, είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά, και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ έναν στίχο. "Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική". Σ' αγαπώ, μαμά. Δε σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Ο Τραϊανός Δέλλας μίλησε επίσης για τη Γωγώ Μαστροκώστα με λόγια βαθιάς οδύνης. «Αγάπη μου, άγγελέ μου. Κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα “μη φοβάσαι. Θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια”. Και βγήκαμε… όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά, κολυμπούσαμε σε ωκεανό… Αλλά και πάλι, σου είπα… “μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου. Εσύ μόνο κολύμπα”. Και το ’κανες. Κι εγώ… θα είμαι εδώ. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο… σε έχασα από δίπλα μου. Ξεκουράσου αγάπη μου. Γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα, πέτα ψηλά. Μακριά από κάθε ασθένεια… μακριά από κάθε πόνο… μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου… Αλλά όπου κι αν είσαι… να ξέρεις… η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει», ανέφερε στον επικήδειο λόγο του.

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και όσους την αποχαιρέτησαν στην Αθήνα και στο Ευηνοχώρι.