Ford: Γιορτάζει την παραγωγή 1.000.000 Puma

Η Ford γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο για το συμπαγές crossover και την εταιρεία γενικά με την παραγωγή του 1.000.000ού αντιτύπου του δημοφιλούς Puma.Το Ford Puma κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία, όπου οι εργαζόμενοι συμβάλλουν καθημερινά με σκληρή δουλειά και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια στην παραγωγή οχημάτων Ford που κάνουν τη διαφορά.

Το ορόσημο παραγωγής αποτελεί σημαντικό επίτευγμα τόσο για το Puma όσο και για την ίδια τη Ford. Το δημοφιλές crossover ήταν το επιβατικό μοντέλο της εταιρείας με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025, καθώς και το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες ταξινομήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο τις χρονιές 2023, 2024 και 2025. Αυτό όχι μόνο αποδεικνύει πόσο δημοφιλές είναι το Puma, αλλά επιβεβαιώνει επίσης ότι το μοντέλο διαθέτει τη σωστή «συνταγή» επιτυχίας.

Τόσο το Puma EcoBoost Hybrid 1 όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E 2 ξεχωρίζουν για την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν στους οδηγούς, η οποία αποτελεί βασικό μέρος της απήχησής τους, όπως και στην έκδοση ST Powershift. 3 Παράλληλα όλα τα μοντέλα της γκάμας Puma προσφέρουν εντυπωσιακά επίπεδα αποδοτικότητας.Οι πελάτες εξακολουθούν να εκθειάζουν το στιλ, τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα αλλά και την πρακτικότητά του Ford Puma. Το MegaBox στο υβριδικό μοντέλο αλλά και το GigaBox στο αμιγώς ηλεκτρικό προσφέρουν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του πορτ μπαγκάζ, χωρίς να επηρεάζεται η ευρυχωρία των επιβατών.