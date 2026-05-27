MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι μαγειρεύουν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες

Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η «Πράσινη εβδομάδα» του MasterChef ξεκίνησε με δοκιμασία Mystery Box και νικήτρια μπριγάδα την Κόκκινη (3-2).
  • Σήμερα, οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε Τεστ Δημιουργικότητας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, προσαρμοζόμενοι σε πρωτόγνωρες συνθήκες.
  • Η φιλοσοφία της εβδομάδας εστιάζει στη βιωσιμότητα και τη μηδενική σπατάλη τροφίμων.
  • Η τελική νικήτρια μπριγάδα θα διεκδικήσει έπαθλο 100.000€, με 70.000€ σε μετρητά και 30.000€ σε εξοπλισμό.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προβάλλεται στο Star, με συγκλονιστικές γαστρονομικές προκλήσεις.

Η θεματική «Πράσινη εβδομάδα» ξεκίνησε χθες, (Τρίτη 26/5), με δοκιμασία Mystery Box και αποτελεί την τελευταία εβδομάδα κανονικής ροής για το φετινό MasterChef.

Νικήτρια μπριγάδα, με σκορ 3-2, αναδείχθηκε η Κόκκινη, η οποία βρέθηκε σε θέση ισχύος και μετά τη διαδικασία της ψηφοφορίας υπέδειξε ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Πέτρο Ελευθεριάδη.

Απόψε, Τετάρτη 27 Μαΐου, η «Πράσινη εβδομάδα» αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και τη σωστή διαχείριση των πόρων και των πρώτων υλών, συνεχίζεται με το Τεστ Δημιουργικότητας.

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα αναζητήσουν για ακόμη μία φορά στα πιάτα των διαγωνιζομένων δημιουργικότητα, γεύση, τεχνική και άρτια παρουσίαση. Ωστόσο, αυτό το Τεστ Δημιουργικότητας θα τους φέρει αντιμέτωπους με μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς τα ζευγάρια των μονομαχιών δεν θα έχουν στη διάθεσή τους κάτι που θεωρούν δεδομένο: το ηλεκτρικό ρεύμα! Καμία ηλεκτρική συσκευή, όπως φούρνος, μπλέντερ, ψυγείο δεν θα είναι διαθέσιμη, αναγκάζοντας τους διαγωνιζόμενους να προσαρμοστούν σε πρωτόγνωρες συνθήκες.

Παράλληλα, δεν θα διαχειριστούν όλοι το ίδιο υλικό. Η φιλοσοφία της «Πράσινης εβδομάδας» βασίζεται στο «nose to tail», δηλαδή σωστή αξιοποίηση κάθε μέρους ενός υλικού, από το πιο εκλεκτό έως το πιο ταπεινό, με στόχο τη μηδενική σπατάλη τροφίμων και τον σεβασμό στην πρώτη ύλη. Μπροστά στα μέλη των δύο μπριγάδων θα βρίσκονται έντεκα καμπάνες, μια για κάθε διαγωνιζόμενο. Σε αυτή τη δοκιμασία, οι δύο μπριγάδες, θα διασταυρωθούν σε πέντε μαγειρικές μονομαχίες, με στόχο τη νίκη και τον πόντο για την μπριγάδα τους.

Κάθε ζευγάρι που θα σχηματίζεται, θα πηγαίνει μπροστά στους κριτές και ο κάθε παίκτης θα επιλέγει τη δική του καμπάνα. Κάθε καμπάνα θα κρύβει και ένα διαφορετικό κομμάτι αρνιού και κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει δικαίωμα για ένα πάσο. Αν δεν τον ικανοποιεί το περιεχόμενο της καμπάνας που ανοίγει, θα μπορεί να επιλέξει την επόμενη. Όσο σχηματίζονται τα ζευγάρια και προχωρά η διαδικασία τόσο περισσότερες καμπάνες θα αποκαλύπτονται, αλλά και τόσο οι διαθέσιμες επιλογές θα περιορίζονται.

Ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Πάνος Τελάλης, ο οποίος κέρδισε τη δοκιμασία του Mystery Box, θα ορίσει τα ζευγάρια των μονομαχιών.

Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά, επομένως ένα μέλος της θα μείνει εκτός δοκιμασίας, παραμέντας στην ασφάλεια του εξώστη, χωρίς δυνατότητα να διεκδικήσει πόντο για την μπριγάδα του.

Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι ο Χρήστος Μπάρκας από το MasterChef 3, ο οποίος ξεχώρισε στον διαγωνισμό, τόσο για τις μαγειρικές του ικανότητες όσο και για την πειθαρχία, την ευγένεια και τον αυθεντικό του χαρακτήρα, αποδεικνύοντας πως η συνέπεια και η σκληρή δουλειά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Θα καταφέρει η Κόκκινη μπριγάδα να σημειώσει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της ή η Μπλε θα επιστρέψει δυναμικά, παίρνοντας τη νίκη;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να κατακτήσει την πολύτιμη νίκη;

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

