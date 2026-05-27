ΟΠΕΚΕΠΕ: Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους οι κατηγορούμενοι

Ασκήθηκε βαριά ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις

27.05.26 , 15:51 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους οι κατηγορούμενοι
Το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 22 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, με ζημιά άνω των 3.000.000 ευρώ.
  • Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, εμφανίστηκαν με καλυμμένα πρόσωπα κατά την άφιξή τους.
  • Δύο αδέλφια λογιστές φέρονται ως 'εγκέφαλοι' του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν κενά του συστήματος δηλώσεων.
  • Βαριά ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της απάτης με επιχορηγήσεις.
  • Ανοιχτή η έρευνα για επιπλέον στοιχεία που αφορούν το 2023.

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Αθήνας οδηγήθηκαν οι 22 κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο νέο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, πιθανότατα το Σαββατοκύριακο. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε η ώρα του Εισαγγελέα - Δικογραφία για 116 άτομα

Oι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά από το λιμάνι του Πειραιά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οδό Λουκάρεως, όπου παρέμειναν για περίπου πέντε ώρες. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ανάμεσά τους βρίσκονται και αρκετές γυναίκες, ενώ πολλοί εμφανίστηκαν με καλυμμένα πρόσωπα κατά την άφιξή τους. 

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορούμενοι στα δικαστήρια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από τη δικογραφία, φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της υπόθεσης είναι δύο αδέλφια λογιστές, τα οποία κατηγορούνται ότι είχαν τον κεντρικό συντονισμό του κυκλώματος. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν «κενά» του συστήματος δηλώσεων, εντοπίζοντας αδήλωτες εκτάσεις και καταθέτοντας εικονικά μισθωτήρια μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο, φέρονται να εμφάνιζαν ψευδώς μισθωτές και εκμισθωτές, εξασφαλίζοντας παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Παράλληλα, αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι 17 κατηγορούμενοι της αντίστοιχης υπόθεσης στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, το μοντέλο δράσης των δύο κυκλωμάτων παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη για κακουργηματικές πράξεις

Σε βάρος τους ασκήθηκε βαριά ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις που κατά περίπτωση αφορούν: 

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης 
  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης 
  • Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση 
  • Άμεση συνέργεια σε απάτη  

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στη δικογραφία στοιχεία που αφορούν το 2023. 

