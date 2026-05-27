Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα βρέθηκε η Μαρία Αντωνά, η οποία μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου τόσο για τη φετινή τηλεοπτική της εμπειρία στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ANT1 όσο και για την προσωπική της ζωή στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια του Alpha έκανε αναφορά στα πρώτα σχόλια που είχαν ακουστεί για τη σχέση του ζευγαριού και κυρίως στη διαφορά ηλικίας τους.

«Μου αρέσει - που ενώ έχετε αρκετά χρόνια διαφορά - μπορεί στην αρχή να μην ήσασταν το τέλειο ζευγάρι οπτικά και δεν το λέω υποτιμητικά. Άλλο στυλ τελείως, εσύ μου κάνεις λίγο πιο αθλητή. Νιώθω ότι ταιριάζετε πάρα πολύ, τον έχεις κάνει και αυτόν να ξανανιώσει. Φαίνεται πιο νέος, πιο ωραίος», είπε χαρακτηριστικά στη Μαρία Αντωνά.

Η ίδια απάντησε: «Πολλές φορές όλοι μένουν σε μια εικόνα και το πώς μπορεί αυτή να είναι και να συνδυαστεί, αλλά ουσιαστικά η σχέση τι είναι; Είναι χημεία, η επικοινωνία που έχεις με έναν άνθρωπο. Τον πιο τέλειο άνδρα να έχεις, τον πιο κούκλο άνδρα, όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται, δεν περνάς καλά και δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί, τι να το κάνεις;».

Λίγο αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε πως η σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα φαίνεται πως την έχει αλλάξει προς το καλύτερο, ενώ υποστήριξε πως και εκείνος δείχνει πιο ανανεωμένος δίπλα της.

«Έχει ομορφύνει μαζί σου. Πολλές φορές εμείς οι γυναίκες, αν περιποιηθούμε τους άνδρες κιόλας (…) Πιστεύω ότι στην αρχή τον ερωτεύτηκες, τον γούσταρες και τώρα τον αγαπάς», της είπε χαρακτηριστικά.

Τότε η Μαρία Αντωνά προχώρησε σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση τους, λέγοντας: «Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει.

Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».

Η τρυφερή εξομολόγηση της Μαρίας Αντωνά για τον Γιώργο Λιάγκα

Η σχέση του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά μετρά περίπου δύο χρόνια, με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

Μάλιστα, μετά την αλλαγή στην εμφάνισή του, ο παρουσιαστής του ANT1 είχε σχολιάσει με χιούμορ μέσα από την εκπομπή του: «Είχα βαρεθεί να ξυρίζομαι και όταν ήρθα εδώ, συνειδητοποίησα ότι με τα γένια χρειάζομαι μόλις το ένα τρίτο του χρόνου για να βαφτώ. Πλέον βάφουν μόνο μέχρι τα μάγουλα, οπότε βρήκα τρόπο να κερδίζω 10 λεπτά κάθε πρωί από τη διαδικασία!».