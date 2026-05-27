Η Kosmocar πραγματοποίησε το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Sofitel Athens Airport, το Συνέδριο After Sales, με τη συμμετοχή περισσότερων από 250 στελεχών από όλη την Ελλάδα. Περίπου 200 εκπρόσωποι του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών και 50 στελέχη της Kosmocar συμμετείχαν σε μια συνάντηση στρατηγικού χαρακτήρα, η οποία ανέδειξε τη σημασία της κοινής κατεύθυνσης, της επιχειρησιακής συνοχής και της στενής συνεργασίας για την επόμενη ημέρα του After Sales.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η στρατηγική After Sales της Kosmocar για την επόμενη περίοδο, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης των μαρκών Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda στην ελληνική αγορά. Η ατζέντα του συνεδρίου κάλυψε κρίσιμα ζητήματα καθημερινής λειτουργίας, εμπορικής αποτελεσματικότητας και μελλοντικής ανάπτυξης, από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και το After Sales Marketing, έως τη νέα τιμοδοτική πολιτική ανταλλακτικών, τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης των μαρκών, τις εμπορικές πολιτικές After Sales, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις νέες δυνατότητες υποστήριξης του Δικτύου.

Σημαντικό μέρος της θεματολογίας αφορούσε επίσης την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων marketing και digital επικοινωνίας, με στόχο την πιο στοχευμένη προσέγγιση των πελατών και την ενίσχυση της σχέσης των μαρκών μαζί τους σε όλο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου. Παρουσιάστηκαν ενέργειες και πρακτικές που συνδέουν την εμπορική στρατηγική με την after sales εμπειρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνέχειας στη σχέση με τον πελάτη μετά την αγορά.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Ζακ Χαζάν ολοκλήρωσε, μετά από 1,5 χρόνο, έναν σημαντικό κύκλο στον τομέα After Sales της Kosmocar, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον κ. Θωμά Παπάζογλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Head of After Sales από την 1η Ιουνίου 2026. Με πολυετή εμπειρία σε Karenta και Kosmocar, ο κ. Παπάζογλου αναλαμβάνει να συνεχίσει την πορεία αναβάθμισης του τομέα, με έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του After Sales.

Η Kosmocar συνεχίζει να επενδύει σταθερά στο After Sales, αναγνωρίζοντας ότι η σχέση με τον πελάτη δεν ολοκληρώνεται με την αγορά ενός αυτοκινήτου, αλλά χτίζεται καθημερινά μέσα από την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία εξυπηρέτησης. Μέσα από τη στενή συνεργασία με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο των μαρκών Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο του After Sales ως πεδίου δημιουργίας εμπιστοσύνης, ικανοποίησης και μακροχρόνιας αξίας για τον πελάτη.

Με τη συμμετοχή του συνόλου του Δικτύου και με σαφή στρατηγική κατεύθυνση, το Συνέδριο After Sales της Kosmocar επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση της εταιρείας και των συνεργατών της για τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και τη βιώσιμη ανάπτυξη των μαρκών στην ελλη