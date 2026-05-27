Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»

«Αυτή την περίοδο δεν την αλλάζω με τίποτα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 13:02 Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
27.05.26 , 12:59 Ήταν όλοι εκεί: Φίλοι και συμπαίκτες στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα
27.05.26 , 12:01 Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα
27.05.26 , 11:57 Παρουσίαση κόμματος Τσίπρα: Οι σπόντες Τουμασάτου - Χειλάκη για Καρυστιανού
27.05.26 , 11:56 Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
27.05.26 , 11:54 Πρωτοφανές κύμα καύσωνα «λιώνει» την Ευρώπη – 11 νεκροί
27.05.26 , 11:54 Πέτρος Συρίγος: «Έπαθα τροχαίο, η κατάσταση δεν είναι καλή»
27.05.26 , 11:48 Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
27.05.26 , 11:46 Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
27.05.26 , 11:39 Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
27.05.26 , 11:30 Οι καλύτερες βραδινές συνήθειες για να νιώθεις καλά το πρωί
27.05.26 , 11:19 Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»
27.05.26 , 11:19 Σπυροπούλου: «Θα δούμε αν επιστρέψω - Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα»
27.05.26 , 11:00 Ανεπανάληπτό σόου Φουρνιέ στη γιορτή του Ολυμπιακού
27.05.26 , 10:53 Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!
Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε τη νέα της capsule συλλογή σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας μαγιό.
  • Μίλησε για την οικογενειακή της ζωή και τον γιο της, Ερμή, τονίζοντας ότι η μητρότητα έχει αλλάξει τη ζωή της.
  • Η εμπειρία της στο Final Four με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, ήταν μοναδική και αξέχαστη.
  • Σχολίασε τη φετινή Eurovision, επαινώντας τη νικήτρια Dara και στηρίζοντας τους Akyla και Antigoni Buxton.
  • Η Φουρέιρα προσπαθεί να ισορροπήσει την επαγγελματική και προσωπική της ζωή, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια.

Η Ελένη Φουρέιρα πραγματοποίησε μία λαμπερή εμφάνιση σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας μαγιό, παρουσιάζοντας τη δική της capsule συλλογή, με τις τηλεοπτικές κάμερες να τη συναντούν και την ίδια να μιλά για την οικογενειακή της ζωή, τον γιο της Ερμή, την εμπειρία της στο Final Four αλλά και τη φετινή Eurovision.

Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν ρωτήθηκε για την παρουσία της στον τελικό του Final Four μαζί με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία.

Όπως παραδέχτηκε, ήταν μια εμπειρία που δεν είχε ξαναζήσει και που θα θυμάται για πολύ καιρό. «Ήταν υπέροχα, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, δεν το είχα ξαναζήσει. Ήταν φανταστικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.

Ωστόσο, η στιγμή που έκανε την ίδια να «λιώσει» ήταν όταν μίλησε για τον γιο της, Ερμή, ο οποίος αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της Ερμής είναι ήδη άσος στην μπάλα!

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε πως η μητρότητα έχει αλλάξει εντελώς τη ζωή και την καθημερινότητά της, χαρίζοντάς της στιγμές που δεν συγκρίνονται με τίποτα άλλο.

«Τώρα ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή. Αυτή την περίοδο δεν την αλλάζω με τίποτα», ανέφερε με συγκίνηση.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά πιο ισορροπημένη στάση ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή, δίνοντας περισσότερο χώρο στην οικογένειά της και στις στιγμές με τον μικρό Ερμή.

Εκθαμβωτική η Ελένη Φουρέιρα

Παράλληλα, η ίδια παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής, με κάθε δημόσια εμφάνισή της να τραβά τα βλέμματα.

Στο τέλος των δηλώσεών της, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για τη φετινή Eurovision, σχολιάζοντας τόσο τη νικήτρια Dara όσο και την παρουσία του Αkyla και της Antigoni Buxton.

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τη νικήτρια, τονίζοντας πως πρόκειται για μία καλλιτέχνιδα με τεράστια σκηνική παρουσία.

«Η Dara δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι φανταστική, είναι μεγάλη σταρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θέλησε να στηρίξει δημόσια και τον Akyla με την Antigoni Buxton, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία και την πίεση που συνοδεύει μια συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»

«Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν. Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος. Ο Αkylas και η Antigoni έχουν πάρα πολλή αγάπη και στήριξη από τον κόσμο και νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
 |
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top