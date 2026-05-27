Η Ελένη Φουρέιρα πραγματοποίησε μία λαμπερή εμφάνιση σε εκδήλωση γνωστής εταιρείας μαγιό, παρουσιάζοντας τη δική της capsule συλλογή, με τις τηλεοπτικές κάμερες να τη συναντούν και την ίδια να μιλά για την οικογενειακή της ζωή, τον γιο της Ερμή, την εμπειρία της στο Final Four αλλά και τη φετινή Eurovision.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν ρωτήθηκε για την παρουσία της στον τελικό του Final Four μαζί με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία.

Όπως παραδέχτηκε, ήταν μια εμπειρία που δεν είχε ξαναζήσει και που θα θυμάται για πολύ καιρό. «Ήταν υπέροχα, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, δεν το είχα ξαναζήσει. Ήταν φανταστικά, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.

Ωστόσο, η στιγμή που έκανε την ίδια να «λιώσει» ήταν όταν μίλησε για τον γιο της, Ερμή, ο οποίος αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε πως η μητρότητα έχει αλλάξει εντελώς τη ζωή και την καθημερινότητά της, χαρίζοντάς της στιγμές που δεν συγκρίνονται με τίποτα άλλο.

«Τώρα ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή. Αυτή την περίοδο δεν την αλλάζω με τίποτα», ανέφερε με συγκίνηση.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά πιο ισορροπημένη στάση ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή, δίνοντας περισσότερο χώρο στην οικογένειά της και στις στιγμές με τον μικρό Ερμή.

Παράλληλα, η ίδια παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής, με κάθε δημόσια εμφάνισή της να τραβά τα βλέμματα.

Στο τέλος των δηλώσεών της, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε και για τη φετινή Eurovision, σχολιάζοντας τόσο τη νικήτρια Dara όσο και την παρουσία του Αkyla και της Antigoni Buxton.

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τη νικήτρια, τονίζοντας πως πρόκειται για μία καλλιτέχνιδα με τεράστια σκηνική παρουσία.

«Η Dara δεν έχει ανάγκη το γούρι κανενός, είναι φανταστική, είναι μεγάλη σταρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, θέλησε να στηρίξει δημόσια και τον Akyla με την Antigoni Buxton, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία και την πίεση που συνοδεύει μια συμμετοχή στον διαγωνισμό.

«Ο καθένας είναι ξεχωριστός, έδωσαν αυτό που μπορούσαν και ήθελαν. Είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί, υπάρχει πολύ άγχος. Ο Αkylas και η Antigoni έχουν πάρα πολλή αγάπη και στήριξη από τον κόσμο και νομίζω ότι το σημαντικό είναι αυτό», ανέφερε η τραγουδίστρια.

