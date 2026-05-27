Σπυροπούλου: «Θα δούμε αν επιστρέψω - Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα»

«Μου έγινε πρόταση για την παρουσίαση του "My Style Rocks"», αποκάλυψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 13:02 Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
27.05.26 , 12:59 Ήταν όλοι εκεί: Φίλοι και συμπαίκτες στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα
27.05.26 , 12:01 Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα
27.05.26 , 11:57 Παρουσίαση κόμματος Τσίπρα: Οι σπόντες Τουμασάτου - Χειλάκη για Καρυστιανού
27.05.26 , 11:56 Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
27.05.26 , 11:54 Πρωτοφανές κύμα καύσωνα «λιώνει» την Ευρώπη – 11 νεκροί
27.05.26 , 11:54 Πέτρος Συρίγος: «Έπαθα τροχαίο, η κατάσταση δεν είναι καλή»
27.05.26 , 11:48 Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
27.05.26 , 11:46 Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
27.05.26 , 11:39 Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
27.05.26 , 11:30 Οι καλύτερες βραδινές συνήθειες για να νιώθεις καλά το πρωί
27.05.26 , 11:19 Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»
27.05.26 , 11:19 Σπυροπούλου: «Θα δούμε αν επιστρέψω - Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα»
27.05.26 , 11:00 Ανεπανάληπτό σόου Φουρνιέ στη γιορτή του Ολυμπιακού
27.05.26 , 10:53 Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!
Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παραβρέθηκε στην παρουσίαση της νέας συλλογής μαγιό της Ελένης Φουρέιρα.
  • Αναφέρθηκε σε πρόταση για επιστροφή στο «My Style Rocks», χωρίς να έχει πάρει ακόμη απόφαση.
  • Εξέφρασε ότι η οικογένειά της την γεμίζει και ο σύζυγός της την υποστηρίζει σε αυτή την επιλογή.
  • Είναι ανοιχτή σε προτάσεις, αλλά θα επιστρέψει μόνο αν αξίζει τον κόπο.
  • Είχε παρουσιάσει τον δεύτερο κύκλο του «My Style Rocks» από Σεπτέμβριο 2018 έως Φεβρουάριο 2019.

Στην παρουσίαση της νέας συλλογής μαγιό που λανσάρει η Ελένη Φουρέιρα σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία, βρέθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!

Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων επικεντρώθηκαν στην πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή της παρουσιάστριας, με την ίδια να αποκαλύπτει πως έχει δεχτεί πρόταση για το «My Style Rocks», ένα project που είχε παρουσιάσει ξανά στο παρελθόν, σημειώνοντας μάλιστα μεγάλη επιτυχία.

«Θα δούμε. Ούτως ή άλλως είναι λίγο περίεργα τα πράγματα», απάντησε αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Στη συνέχεια σχολίασε τη δήλωση του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος ανέφερε πως θα ήθελε να τη δει σε μαγκαζίνο, λέγοντας: «Έχω δοκιμαστεί πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον ρόλο. Θα επέστρεφα μόνο σε κάτι που πραγματικά θα άξιζε τον κόπο».

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρουσίασε τον β' κύκλο του My Style Rocks

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρουσίασε τον β' κύκλο του My Style Rocks

Όσον αφορά το «My Style Rocks», αποκάλυψε πως έχει δεχτεί πρόταση για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, την οποία εξετάζει σοβαρά, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει ακόμη την τελική της απόφαση. «Είναι όλα υπό συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, την παροτρύνει να επιστρέψει στην τηλεόραση, η ίδια απάντησε: «Ο σύζυγός μου θεωρεί πως αυτή τη στιγμή με γεμίζει πολύ η οικογένειά μου. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και την οικογένειά μου και νομίζω πως και εκείνος νιώθει ήρεμος βλέποντάς με σε αυτόν τον ρόλο. Αν επιστρέψω τηλεοπτικά, σίγουρα οι ισορροπίες θα αλλάξουν λίγο».

Θυμίζουμε ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε παρουσιάσει τον δεύτερο κύκλο του «My Style Rocks» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο οποίος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
MY STYLE ROCKS
 |
BREAFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top