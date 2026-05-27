Στην παρουσίαση της νέας συλλογής μαγιό που λανσάρει η Ελένη Φουρέιρα σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία, βρέθηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων επικεντρώθηκαν στην πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή της παρουσιάστριας, με την ίδια να αποκαλύπτει πως έχει δεχτεί πρόταση για το «My Style Rocks», ένα project που είχε παρουσιάσει ξανά στο παρελθόν, σημειώνοντας μάλιστα μεγάλη επιτυχία.

«Θα δούμε. Ούτως ή άλλως είναι λίγο περίεργα τα πράγματα», απάντησε αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Στη συνέχεια σχολίασε τη δήλωση του Νίκου Κοκλώνη, ο οποίος ανέφερε πως θα ήθελε να τη δει σε μαγκαζίνο, λέγοντας: «Έχω δοκιμαστεί πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον ρόλο. Θα επέστρεφα μόνο σε κάτι που πραγματικά θα άξιζε τον κόπο».

Όσον αφορά το «My Style Rocks», αποκάλυψε πως έχει δεχτεί πρόταση για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, την οποία εξετάζει σοβαρά, χωρίς ωστόσο να έχει πάρει ακόμη την τελική της απόφαση. «Είναι όλα υπό συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, την παροτρύνει να επιστρέψει στην τηλεόραση, η ίδια απάντησε: «Ο σύζυγός μου θεωρεί πως αυτή τη στιγμή με γεμίζει πολύ η οικογένειά μου. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και την οικογένειά μου και νομίζω πως και εκείνος νιώθει ήρεμος βλέποντάς με σε αυτόν τον ρόλο. Αν επιστρέψω τηλεοπτικά, σίγουρα οι ισορροπίες θα αλλάξουν λίγο».

Θυμίζουμε ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε παρουσιάσει τον δεύτερο κύκλο του «My Style Rocks» στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο οποίος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

