Στο αυτόφωρο δικάζεται σήμερα ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρομά στο Μενίδι.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο Κώστας Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Το Πρωινό», το πρωί του περασμένου Σαββάτου μια ομάδα ανήλικων Ρομά επιχείρησε να κλέψει αρχικά το ζαχαροπλαστείο που διατηρεί ο πρώην παίκτης στο Μενίδι. Η προσπάθεια δεν ήταν επιτυχημένη κι έτσι οι ανήλικοι δράστες πήγαν στη διπλανή επιχείρηση εστίασης που διατηρεί η μητέρα του Κώστα Παπαδόπουλου και έκλεψαν την τσάντα της.

O πρώην παίκτης του Survivor Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρομά - NDP Photo

Την επόμενη μέρα, οι ανήλικοι πήγαν ξανά στο ζαχαροπλαστείο και έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο της υπαλλήλου που εργαζόταν εκείνη. Όπως είπε ο πρώην παίκτης του Survivor, εκείνη του τηλεφώνησε και του είπε τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα ο ίδιος να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του και να τους καταδιώξει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 14χρονος έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Ο πρώην παίκτης του Survivor τον έβαλε στο αυτοκίνητό του για να τον μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα, αλλά στη συνέχεια τον άφησε να φύγει, αφού ο 14χρονος τον παρακάλεσε να τον αφήσει και θα του επέστρεφε το κινητό τηλέφωνο.

O Κώστας Παπαδόπουλος - NDP Photo

Όπως υποστήριξε ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο ανήλικος είναι σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο.

Ωστόσο ο ανήλικος καταγγέλλει τον πρώην παίκτη του Survivor για επίθεση και αρπαγή. Ο 14χρονος έκανε δέκα ράμματα στο κεφάλι, καθώς, όπως ισχυρίστηκε ο Κώστας Παπαδόπουλος τον χτύπησε με γροθιά, κρατώντας τα κλειδιά του και στη συνέχεια τον έβαλε με τη βία στο αυτοκίνητό του.

Η δίκη του πρώην παίκτη του Survivor γίνεται σήμερα, ενώ αναβολή για του χρόνου πήρε η δίκη για την κλοπή στην επιχείρησή του.