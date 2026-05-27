Μπέττυ Μπαζιάνα: Ντυμένη στα λευκά, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο

Το κομψό αρχαιοελληνικό σύνολο που επέλεξε

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα / ERT

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μπαζιάνα εμφανίστηκε με ολόλευκο σύνολο στο Θησείο, υποστηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα «ΕΛΑΣ».
  • Η εμφάνιση της Μπαζιάνα χαρακτηρίζεται από χαμηλούς τόνους και αρχαιοελληνικό ύφος, χωρίς έντονα αξεσουάρ.
  • Η Μπαζιάνα και ο Τσίπρας είναι ζευγάρι για πάνω από 30 χρόνια και έχουν δύο γιους.
  • Η Μπαζιάνα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με διδακτορικό από το ΕΜΠ.
  • Διατηρεί διακριτική στάση παρά τη δημόσια έκθεση λόγω της πολιτικής καριέρας του Τσίπρα.

Η διακριτική εμφάνιση της Μπέττυς Μπαζιάνα στο Θησείο, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, δεν πέρασε απαρατήρητη - όχι λόγω υπερβολής, αλλά επειδή κινήθηκε στη γνωστή, χαμηλών τόνων αισθητική που τη χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα κάτω από την Ακρόπολη, η Μπαζιάνα εμφανίστηκε με ένα ολόλευκο σύνολο, επιλέγοντας one-shoulder μπλούζα και minimal γραμμή, χωρίς έντονα αξεσουάρ. Η συνολική εικόνα παρέπεμπε σε καθαρό, σχεδόν «αρχαιοελληνικό» ύφος.

Τσίπρας - Μπαζιάνα: Η δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μετά από καιρό

Η Μπέττυ Μπαζιάνα στο πλευρό του Τσίπρα

Μπαζιάνα και Τσίπρας στο Θησείο / INTIME (ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ)

Βρισκόταν δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό κατά την αποχώρησή του από την εκδήλωση, σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό για τον ίδιο, καθώς ανακοίνωσε και την ιδρυτική διακήρυξη της νέας πολιτικής κίνησης «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Οι δυο τους αποχώρησαν μέσα σε χειροκροτήματα και συνθήματα υποστηρικτών.

Η παρουσία της Μπαζιάνα είχε χαρακτήρα στήριξης στον σύζυγό της. 

Αλέξης Τσίπρας: Με τη σύντροφο και τους γιους τους στην «Ορέστεια»

Μπέττυ Μπαζιάνα: Οι σπουδές και η κοινή πορεία ζωής με τον Αλέξη Τσίπρα

Η Μπέττυ Μπαζιάνα γεννήθηκε το 1974 στην Καρδίτσα και μεγάλωσε στα Εξάρχεια της Αθήνας, σε οικογένεια με έντονη πολιτική δράση. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τα κοινά και συμμετείχε στο μαθητικό κίνημα των αρχών της δεκαετίας του ’90, όπου γνώρισε τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είναι ζευγάρι για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αργότερα απέκτησε διδακτορικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σήμερα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και διεθνών συνεργασιών.

Παρά τη δημόσια έκθεση λόγω της πολιτικής πορείας του Αλέξη Τσίπρα, η Μπέττυ Μπαζιάνα έχει κρατήσει διακριτική στάση, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και την έντονη προβολή. Έχει αποκτήσει μαζί του δύο γιους .

