Η διακριτική εμφάνιση της Μπέττυς Μπαζιάνα στο Θησείο, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, δεν πέρασε απαρατήρητη - όχι λόγω υπερβολής, αλλά επειδή κινήθηκε στη γνωστή, χαμηλών τόνων αισθητική που τη χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα κάτω από την Ακρόπολη, η Μπαζιάνα εμφανίστηκε με ένα ολόλευκο σύνολο, επιλέγοντας one-shoulder μπλούζα και minimal γραμμή, χωρίς έντονα αξεσουάρ. Η συνολική εικόνα παρέπεμπε σε καθαρό, σχεδόν «αρχαιοελληνικό» ύφος.

Μπαζιάνα και Τσίπρας στο Θησείο / INTIME (ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ)

Βρισκόταν δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό κατά την αποχώρησή του από την εκδήλωση, σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό για τον ίδιο, καθώς ανακοίνωσε και την ιδρυτική διακήρυξη της νέας πολιτικής κίνησης «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Οι δυο τους αποχώρησαν μέσα σε χειροκροτήματα και συνθήματα υποστηρικτών.

Η παρουσία της Μπαζιάνα είχε χαρακτήρα στήριξης στον σύζυγό της.

Μπέττυ Μπαζιάνα: Οι σπουδές και η κοινή πορεία ζωής με τον Αλέξη Τσίπρα

Η Μπέττυ Μπαζιάνα γεννήθηκε το 1974 στην Καρδίτσα και μεγάλωσε στα Εξάρχεια της Αθήνας, σε οικογένεια με έντονη πολιτική δράση. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τα κοινά και συμμετείχε στο μαθητικό κίνημα των αρχών της δεκαετίας του ’90, όπου γνώρισε τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο είναι ζευγάρι για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αργότερα απέκτησε διδακτορικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σήμερα είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και διεθνών συνεργασιών.

Παρά τη δημόσια έκθεση λόγω της πολιτικής πορείας του Αλέξη Τσίπρα, η Μπέττυ Μπαζιάνα έχει κρατήσει διακριτική στάση, αποφεύγοντας τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και την έντονη προβολή. Έχει αποκτήσει μαζί του δύο γιους .