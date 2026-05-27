Ο Χάρρυ Κλυνν, καλλιτεχνικά πολυπράγμων και πρωτοπόρος ηθοποιός του stand-up comedy στην Ελλάδα, διακρίθηκε για την οξεία σάτιρά του, ήταν ζωγράφος και συγγραφέας, ενώ οι ατάκες του έχουν μείνει στην ιστορία.

«Και κλάααμα η κυρία»: Ποιος δεν έχει ακούσει ή δεν έχει πει τη συγκεκρινένη ατάκα του Χάρρυ Κλυνν; Ο σπουδαίος κωμικός έθιγε, μεταξύ άλλων, στα καλλιτεχνικά του δρώμενα και θέματα που αφορούσαν στη ροπή προς την καλοπέραση του νεοέλληνα, της «χώρας του φραπέ», όπως έλεγε χαρακτηριστικά.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του το 2001 στην εκπομπή του Star «Σημείο αναφοράς» με την Όλγα Τρέμη, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μίλησε για όσα απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία, όπως η πολιτική, η παιδεία, η θρησκεία, οι σχέσεις με την Τουρκία κ.ά. κύρια ζητήματα που παραμένουν έως και σήμερα διαχρονικά και έχουν μείζουσα σημασία. Όπως είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο σπουδαίος κωμικός: «Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από εμάς να διορθώσουμε αυτό που λέγεται παιδεία, γι' αυτό θα πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την αγωγή που μας λείπει σαν λαός, να επιστρέψουμε, να βρούμε τα πράγματα εκείνα τα οποία έχουν αξία. Και για εμένα, αξία έχουν τα πράγματα που δεν μπορεί να μας τα κλέψει κανείς... είναι ο πολιτισμός μας, τα οράματά μας, τα όνειρά μας, είναι αυτά που υπάρχουν στην καρδιά μας και δεν μπορεί να μας τα κλέψει κανείς. Ας επιστρέψουμε, λοιπόν, σε αυτά τα πράγματα».

Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, όπως ήταν το πραγματικο του όνομα, άφησε εποχή με τους δίσκους του, τις τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά και την έντονη πολιτική του σάτιρα, ενώ στόχος του μέσα από τα καλλιτεχνικά του δρώμενα ήταν να επικοινωνεί στο κοινό σύνθετα και πολύπλοκα πράγματα με απλοϊκή μορφή.

Ο Χάρρυ Κλυνν (Βασίλης Τριανταφυλλίδης, όπως ήταν το πραγματικο του όνομα) / Φωτογραφίες: NDP

Γνωρίζοντας τον Χάρρυ Κλυνν - Το βιογραφικό του σπουδαίου κωμικού και συγγραφέα

Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1940 στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης από οικογένεια Ποντίων προσφύγων

Η υποκριτική του καριέρα ξεκίνησε τυχαία σε ηλικία 18 χρόνων, μετά τη συμμετοχή του σε βραδιά ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο

Αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα και να κάνει σπουδές στη Δραματική Σχολή του Κατσέλη, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν σε κοσμικά κέντρα της πόλης και μια πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα και σπουδές στη δραματική σχολή του Πέλου Kατσέλη

Ο Χάρρυ Κλυνν το 2001

Άρχισε να γίνεται πιο γνωστός μετά τη συμμετοχή του σε δύο ταινίες («Γάμος αλά ελληνικά» και «Τα 201 καναρίνια»), στις αρχές της δεκαετίας του 1960, και μετά τις πρώτες θεατρικές εμφανίσεις του στα θέατρα Ακροπόλ και Χατζηχρήστου

Παρόλο που η καριέρα του «άνθιζε» αποφάσισε να μετακομίσε στην Αμερική και στον Καναδά, όπου έμεινε και εργάστηκε για 10 χρόνια σε κέντρα της ελληνικής διασποράς, σε καφεθέατρα ως stand up comedian, καθώς και ως ηθοποιός σε underground παραστάσεις και ως συγγραφέας σατιρικών κειμένων. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του: «Η ζωή και ο χρόνος με δικαίωσαν. Έψαχνα μια ευκαιρία να φύγω για την Αμερική. Ήταν να πάω στον Καναδά για δουλειά δυο μέρες, τελικά οι δυο μέρες έγιναν δέκα χρόνια. Ούτε τα αγγλικά μου ήταν εκείνα που ξέρει κάποιος που έχει μελετήσει, ούτε Google υπήρχε, παρ' όλα αυτά κατάφερα και δούλευα σε μέρη, όπως το Jackson Place στο Ντιτρόιτ, όπου γνώρισα μεγάλους καλλιτέχνες»

Επηρεασμένος από τον ζωγράφο πατέρα του, δημιούργησε εκατοντάδες έργα ζωγραφικής, πραγματοποιώντας οκτώ ατομικές εκθέσεις

Στο Σικάγο ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Χαρίκλεια Μακρή, με τη οποία απέκτησε τρία παιδιά: τον σκηνοθέτη Νίκο Τριανταφυλλίδη, τον Αποστόλη και την Κορίνα

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου εμφανίστηκε σε διάφορες μπουάτ της Πλάκας, ενώ ύστερα εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα της πόλης όπως τα «Διογένης», «Δειλινά» και «Στορκ»

Η φήμη του εξαπλώθηκε έπειτα από την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου «Για δέσιμο ». Ήταν η πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία που ένας σατιρικός δίσκος γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία, ενώ ο καλλιτέχνης πλέον εμφανιζόταν πλέον ως Χάρρυ Κλυνν, ένα ψευδώνυμο, που, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, ήταν ακριβώς το αντίθετο από τον «Dirty Harry» (τον αστυνομικό που ενσάρκωνε ο Κλιντ Ίστγουντ στην ομώνυμη σειρά)

Ο Χάρρυ Κλυνν ανέβασε περισσότερες από 25 θεατρικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του , με τις πιο γνωστές να είναι οι: «Αλλαγή και... βάλε» (1981), «Μαθήματα Κωμωδίας» (1983-1984), «Χάρρυ Κλυνν Μίστερ Τραμπάκουλας» (1984-1985), «Η Φάπα της Χρονιάς» (1987), «Χάρρυ Κλυνν και πάσης Ελλάδος» (1988), «Μπρόκολα και λαχανίδες, κάποιο λάκκο έχει η φάβα» (1994) κ.ά.

«Έφυγε» από τη ζωή στις 21 Μαΐου 2018, σε ηλικία 78 χρόνων, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε στο αναπνευστικό του σύστημα, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο

Χάρρυ Κλυνν: Ατάκες του σπουδαίου κωμικού που έγραψαν ιστορία