Αντώνης Ρέμος: Πόσταρε βίντεο που μας γύρισε 30 χρόνια πίσω!

Το βραβείο που του είχε δώσει ο Γιώργος Κατσαρός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 23:25 MasterChef: Ποια μπριγάδα πήρε τη νίκη στο σημερινό Mystery Box;
26.05.26 , 23:20 MasterChef: Κανείς δεν το πίστευε! Το μεγάλο λάθος του Πέτρου
26.05.26 , 23:07 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το εξομολογητικό μήνυμα για τη ζωή της - Τι έγραψε;
26.05.26 , 22:48 Αλεξανδρούπολη: Toύρκοι αγοράζουν ελληνική γη με «μαϊμού» εταιρείες!
26.05.26 , 22:28 Αντώνης Ρέμος: Πόσταρε βίντεο που μας γύρισε 30 χρόνια πίσω!
26.05.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 26/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
26.05.26 , 22:08 Κλήρωση Eurojackpot 26/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
26.05.26 , 21:54 MasterChef 2026: Το Mystery Box, ο Βαρθαλίτης κι ο... απών Κουτσόπουλος
26.05.26 , 21:45 ΕΦΕΤ: Ανακαλεί δύο είδη κατεψυγμένων ψαριών λόγω υδραργύρου
26.05.26 , 21:39 ΕΛΑΣ το όνομα του κόμματος Τσίπρα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη!
26.05.26 , 21:26 Κεραμέως στο Star: Εξίσωση μισθών ανδρών - γυναικών
26.05.26 , 21:22 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε η ώρα του Εισαγγελέα - Δικογραφία για 116 άτομα
26.05.26 , 21:02 Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής: «Έζησα 10 μέρες τρώγοντας χαλβά»
26.05.26 , 21:00 Star Tech: O Βασίλης Κατσούρος για τα ελληνικά γλωσσικά μοντέλα
26.05.26 , 20:40 Πρέβεζα: 34χρονη μητέρα έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Ιωάννα Σιαμπάνη: Γέννησε το δεύτερο αγοράκι της και πήρε εξιτήριο
Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα ήθελα να κάνω και δεύτερο παιδί» είχε πει στο «Μίλα»
Γνωστός Έλληνας τραγουδιστής: «Έζησα 10 μέρες τρώγοντας χαλβά»
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντώνης Ρέμος ανάρτησε βίντεο από τα μουσικά βραβεία Ποπ Κορν του 1996 στο Instagram.
  • Στο βίντεο, ο Γιώργος Κατσαρός του παραδίδει το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη.
  • Ο Ρέμος εξέφρασε τη συγκίνησή του και ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους κατά την παραλαβή του βραβείου.
  • Γιορτάζει 30 χρόνια καριέρας γεμάτης επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια.
  • Ανακοίνωσε διάλειμμα από τις νυχτερινές πίστες για τον ερχόμενο χειμώνα.

Μια συγκινητική, γεμάτη αναμνήσεις ανάρτηση έκανε σήμερα Τρίτη, ο Αντώνης Ρέμος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γυρίζοντας τον χρόνο τρεις δεκαετίες πίσω.

Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση για τη Μαρινέλλα και η αναφορά στην κόρη του

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του ένα σπάνιο βίντεο από τα μουσικά βραβεία Ποπ Κορν του 1996. Στο απόσπασμα, ο σπουδαίος Γιώργος Κατσαρός τού παραδίδει το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας λαμπρής πορείας.

Ο Αντώνης Ρέμος με τον σκύλο του στους δρόμους της Γλυφάδας

Ο Αντώνης Ρέμος με τον σκύλο του στους δρόμους της Γλυφάδας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αντώνης Ρέμος: Τα πρώτα λόγια της καριέρας του

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ένας νεαρός και εμφανώς συγκινημένος Αντώνης Ρέμος είχε δηλώσει από τη σκηνή: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βραβείο. Έρχεται ακριβώς στο ξεκίνημα της καριέρας μου, εύχομαι να είναι αυτό που θα με κρατήσει στη γη, σταθερά. Ευχαριστώ όλους που με ψηφίσατε, να σας έχει ο Θεός καλά». 

Χρήστος Μάστορας σε Αντώνη Ρέμο: «Love you big bro!»,

Η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου

30 χρόνια μετά: Μια μεγάλη καριέρα κι ένα απαραίτητο «διάλειμμα»

Από εκείνη τη βραδιά μέχρι σήμερα, ο Αντώνης Ρέμος έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή διαδρομή 30 ετών, γεμάτη με αναρίθμητες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια.

Αντώνης Ρέμος - Τέλος εποχής: Η ανακοίνωση για τις εμφανίσεις στην πίστα

Η συγκεκριμένη αναδρομή στο παρελθόν έρχεται λίγο καιρό μετά την ξαφνική ανακοίνωσή του ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από τις νυχτερινές πίστες και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για τον ερχόμενο χειμώνα. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε πρόσφατο βίντεο του στο Instagram: «Φιλαράκια μου, καλησπέρα… κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου για το... break που θέλει να κάνει
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top