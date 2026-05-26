Μια συγκινητική, γεμάτη αναμνήσεις ανάρτηση έκανε σήμερα Τρίτη, ο Αντώνης Ρέμος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γυρίζοντας τον χρόνο τρεις δεκαετίες πίσω.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του ένα σπάνιο βίντεο από τα μουσικά βραβεία Ποπ Κορν του 1996. Στο απόσπασμα, ο σπουδαίος Γιώργος Κατσαρός τού παραδίδει το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας λαμπρής πορείας.

Αντώνης Ρέμος: Τα πρώτα λόγια της καριέρας του

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ένας νεαρός και εμφανώς συγκινημένος Αντώνης Ρέμος είχε δηλώσει από τη σκηνή: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βραβείο. Έρχεται ακριβώς στο ξεκίνημα της καριέρας μου, εύχομαι να είναι αυτό που θα με κρατήσει στη γη, σταθερά. Ευχαριστώ όλους που με ψηφίσατε, να σας έχει ο Θεός καλά».

Η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου

30 χρόνια μετά: Μια μεγάλη καριέρα κι ένα απαραίτητο «διάλειμμα»

Από εκείνη τη βραδιά μέχρι σήμερα, ο Αντώνης Ρέμος έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή διαδρομή 30 ετών, γεμάτη με αναρίθμητες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια.

Η συγκεκριμένη αναδρομή στο παρελθόν έρχεται λίγο καιρό μετά την ξαφνική ανακοίνωσή του ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από τις νυχτερινές πίστες και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για τον ερχόμενο χειμώνα. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε πρόσφατο βίντεο του στο Instagram: «Φιλαράκια μου, καλησπέρα… κλείνει για μένα ένας κύκλος φέτος, γιατί τον χειμώνα που μας έρχεται, νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ λιγάκι. Το ραντεβού μας όμως το μεγάλο, θα είναι στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου για το... break που θέλει να κάνει