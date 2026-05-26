Αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο

Το όνομα, η ιδρυτική διακήρυξη και η επίθεση σε ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το νέο κόμμα του στο Θησείο μετά από τρία χρόνια απουσίας.
  • Το όνομα και το έμβλημα θα παρουσιαστούν μέσω βίντεο με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.
  • Τα χρώματα του κόμματος είναι το μπλε και το κόκκινο, εμπνευσμένα από την Μπαρτσελόνα.
  • Ο Τσίπρας θα καλέσει σε συμμετοχή και θα παρουσιάσει βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης.
  • Θα επιτεθεί στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τα για κρίση εμπιστοσύνης.

Όλα είναι έτοιμα στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει μετά από τρία χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή, με τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματός του. 

Με φανέλα Μπαρτσελόνα προανήγγειλε ο Τσίπρας το κόμμα του!

Όπως μετέδωσε η Ειρήνη Σαββοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, όνομα και έμβλημα θα αποκαλυφθούν μέσα από ένα βίντεο έκπληξη υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνακη.

Θησείο: Το σημείο στο οποίο θα γινει η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Τα χρώματα τα έχει ήδη αποκαλύψει, το μπλε της Ελλαδας και το κόκκινο των αγωνων όπως ο ίδιος είπε. Ποδοσφαιρικά μιλώντας πρόκειται για τα χρώματα της ισπανικής Μπαρτσελονα, με στόχο να ακολουθήσει τα βήματά της και να πάρει το πρωτάθλημα. 

Ο  κ. Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει μια πρώτη ομάδα που θα στελεχώνουν το νέο του κόμμα. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η συμμετοχή. Ο ίδιος θα απευθύνει κάλεσμα «για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας» οπως χαρακτηριστικά θα πει. 

Θα παρουσιάσει βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης η οποία θα ανεβεί αμέσως σε ψηφιακή πλατφόρμα και θα μπορούν να υπογράψουν ακόμη και από τα κινητά τους.  

Αποκαλυπτήρια στο Θησείο για το νέο κόμμα Τσίπρα

Τσίπρας: Επίθεση σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 

Επίσης στην ομιλία του θα αναφερθεί και στο βασικό λόγο ίδρυσης του νέου φορέα με βολές κατά της κυβέρνησης και κατά του ΠΑΣΟΚ 

Το Νέο Επιτελείο Του Αλέξη Τσίπρα

«Η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα» αναμένεται να τονίσει ο πρώην πρωθυπουργός. 
 

