Η Ιωάννα Σιαμπάνη έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της και πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρωί της Δευτέρας, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Τζίμη Σταθοκωστόπουλο και τον πρωτότοκο γιο τους, Φώτη.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε έξω από το μαιευτήριο με το νεογέννητο αγοράκι της οικογένειας, σε μια από τις πρώτες κοινές εμφανίσεις τους ως οικογένεια με δύο παιδιά.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη κι ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος έχουν δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ίδια είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι περίμενε ξανά αγόρι, μέσω gender reveal που είχε μοιραστεί στα social media. Στο βίντεο που ανέβασε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Σιαμπάνη κι ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος άνοιγαν μαζί με τον γιο τους ένα μεγάλο κουτί με μπλε μπαλόνια, επιβεβαιώνοντας το φύλο του μωρού.

Μέσα από ανάρτησή της τότε είχε γράψει «Μαμά αγοριού για δεύτερη φορά. Η αγάπη μας απλώς πολλαπλασιάζεται», περιγράφοντας τη χαρά της για τον ερχομό του δεύτερου γιου τους. Η ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης είχε γίνει ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα δίπλα στον γιο και τον σύζυγό της.

Ιωάννα Σιαμπάνη - Τζίμης Σταθοκωστόπουλος: Ο μεγάλος τους γιος Φώτης, δεν έφυγε στιγμή από κοντά τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε άλλο σημείο, η Ιωάννα Σιαμπάνη μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στις δύο εγκυμοσύνες της. Σε απάντησή της στο Instagram ανέφερε: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη πέρασα κορωνοϊό και στη δεύτερη αδενοϊό, και στις δύο ήμουν περίπου τριών μηνών. Ήταν πολύ δύσκολο καθώς δεν μπορούσα να πάρω φάρμακα μόνο depon και βιταμίνη C όπως μου επέτρεπε ο γιατρός. Αυτό που θα πρότεινα είναι να προσέχετε τις επαφές, να τρέφεστε σωστά και να παίρνετε τις βιταμίνες σας».

Η Ιωάννα Σιαμπάνη κι ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος πήραν εξιτήριο κι επέστρεψαν με τον δεύτερο γιο τους, σπίτι /Φωτογραφία NDP Photo Agency