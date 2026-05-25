Συγκλονίζει το τελευταίο «αντίο» του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα, μέσα από μία βαθιά συναισθηματική ανάρτηση στα social media, λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση.

Ο Τραϊανός Δέλλας, που σύμφωνα με ανθρώπους από το στενό τους περιβάλλον δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της όλες αυτές τις δύσκολες ημέρες, βρισκόταν μέρα – νύχτα στον 10ο όροφο του Ευαγγελισμού, δίνοντας μαζί της τη μεγαλύτερη μάχη. Η αγωνία, η ελπίδα αλλά και η αστείρευτη αγάπη του για τη Γωγώ Μαστροκώστα αποτυπώνονται σε κάθε λέξη του συγκλονιστικού αποχαιρετισμού του.

Στο δημόσιο μήνυμά του έγραψε: «Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε τη ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώριά μας!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου, αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά 🕊️🕊️🕊️🕊️»

Τα λόγια του «ράγισαν» καρδιές στα social media, με χιλιάδες ανθρώπους να σπεύδουν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και δύναμης.

Το ζευγάρι είχε κρατήσει μακριά από τα φώτα τις πιο δύσκολες στιγμές, ωστόσο όσοι γνώριζαν την κατάσταση μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν έφυγε ούτε λεπτό από δίπλα της, παραμένοντας διαρκώς στο νοσοκομείο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το μήνυμά του μοιάζει με μια ανοιχτή πληγή, γεμάτη αγάπη, πόνο κι ευγνωμοσύνη για όλα όσα έζησαν μαζί. Ένα σπαρακτικό «αντίο» σε έναν άνθρωπο που, όπως ο ίδιος γράφει, ήταν ο «άγγελός» του στη ζωή.